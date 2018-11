Von Birgit Sommer

Heidelberg. Abdulsattar Sharaf ist in Deutschland schon bekannt. Die "Zeit", der "Spiegel" und die "Welt" haben über den syrischen Apotheker berichtet, auch schon, als er noch in seinem Heimatland war, als er in Ost-Ghuta Kriegsverletzte und Giftgas-Opfer versorgte und Schulunterricht in den Kellern der zerbombten Häuser organisierte. "Medico international" aus Deutschland unterstützte ihn dort.

Jetzt sitzt der 34-Jährige beim "Café Talk" im Lutherzentrum in Bergheim, einem Treffpunkt für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung. Abdul ist hier, um sein Deutsch zu trainieren und auch mal für andere zu übersetzen. Wenn er Englisch und Spanisch üben will, setzt er sich ins "Médocs" oder ins Café Yilliy. Dazu hospitiert er derzeit in der Atos-Apotheke, um die deutschen Gesundheits-Gesetze kennenzulernen.

Hintergrund > Der "Together Café Talk", ein Treffpunkt für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung, wurde vor zwei Jahren aufgebaut, zuerst in der Weststadt, dann wurden die Räume dort zu klein und man zog ins Lutherzentrum in Bergheim. Mehrere Hundert Geflüchtete und Migranten genossen beim "Talk" schon Sprachunterricht, Beistand und Kontakte. Getragen wird das Angebot von der [+] Lesen Sie mehr > Der "Together Café Talk", ein Treffpunkt für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung, wurde vor zwei Jahren aufgebaut, zuerst in der Weststadt, dann wurden die Räume dort zu klein und man zog ins Lutherzentrum in Bergheim. Mehrere Hundert Geflüchtete und Migranten genossen beim "Talk" schon Sprachunterricht, Beistand und Kontakte. Getragen wird das Angebot von der Aktion "Weststadt sagt Ja!", vom Asylarbeitskreis und der evangelischen Kirche mit Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez. Sie besetzt die "Pfarrstelle für Flucht und Migration". Die katholische Kirche hat dafür ihren Gemeindereferenten Jochen Winter abgestellt. Beide sind auch im Ankunftszentrum Patrick Henry Village tätig. "Ich bin dankbar, dass ich diese Arbeit machen darf", sagt Zweygart-Pérez, "das hat meinen Horizont erweitert, ich erfahre viel über andere Kulturen und Länder und genieße eine große Freiheit bei meiner Tätigkeit." Den Café Talk gibt es dienstags, mittwochs und donnerstags, von 16 bis 18 Uhr. Mehrere Bürger unterrichten dort den "Deutschkurs für Asylbewerber", plaudern mit den Gästen, erklären Deutschland, bieten Getränke und Gebäck an. Natürlich unterstützen sie auch bei Problemen mit dem Aufenthaltsstatus, begleiten zu Ämtern oder geben Tipps, wie ein Anwalt zu finden ist. bik

[-] Weniger anzeigen

Krankenversicherung? Das haben in Syrien nur Beamte. Sein Asylantrag wurde anerkannt. Um seinen Beruf auszuüben, fehlen ihm allerdings noch Fachsprachenprüfung, Anerkennungsprüfung und einige übersetzte Unterlagen. Auch promovieren würde er gerne noch. Die Beschreibung seines jungen Lebens könnte schon ein Buch füllen.

Abdul strahlt die Menschen an. Der Mann hat Charisma. Und Glück - trotz allem. Seine Brüder sind schon seit 20 Jahren in Deutschland, in Heidelberg und Stuttgart. Von ihnen erfuhr er vom "Arabischen Frühling", von den Ereignissen auf dem Kairoer Tahrir-Platz im Jahr 2011. Er glaubte an eine gelingende Revolution und demokratische Veränderungen auch in seinem Land. Er war Aktivist und Mitglied der Stadtverwaltung. Dreimal hat er tödliche Angriffe überlebt. Aber 2017 fing er an, über das Internet Deutsch zu lernen. "In einem belagerten Gebiet suchst du Hoffnung", sagt Abdul.

Im Mai 2017 haben Assads Truppen und die Russen dann seine Heimat erobert, zu Tausenden seien Assad-Gegner nach Norden an die türkische Grenze verfrachtet worden, sagt er. Ärzte und Apotheker lassen die Türken gerne über die Grenze - gegen 2000 Dollar. Die bekam Abdul von seinen Freunden von "medico". Drei Millionen Syrer seien in der Türkei, arbeitend wie Sklaven, ohne dort Rechte zu haben, erklärt er. Seine eigene Weiterreise nach ein paar Monaten ging aber ganz einfach, mit Visum und per Flugzeug.

Hat er nun Heimweh? "Nein", sagt Abdul voller Überzeugung. "Ich erinnere mich nur an schlechte Zeiten und die Zerstörung meiner Stadt. Meine Freunde wurden gefoltert, die meisten sind tot, der Rest ist in der Türkei."

Eine andere Gruppe beim "Café Talk" sind die Iraner. Einer sagt, er sei geflüchtet, weil er Christ geworden sei. Der 20-jährige Gholi hatte andere Gründe. Seine Eltern waren vor 30 Jahren aus Afghanistan, wo die Schiiten von der sunnitischen Mehrheit diskriminiert wurden, in den Iran geflohen. Doch dort wurden die Afghanen niemals eingebürgert. Die iranische Regierung, sagt Gholi, möchte die jungen Männer jetzt entweder nach Afghanistan abschieben oder sie in den syrischen Krieg schicken. "Dort seien die heiligen Stätten in Gefahr, sagen uns die Mullahs." Als 17-Jähriger wollte er beides nicht, weder zu den Sunniten in das fremde Land Afghanistan gehen noch in den Krieg ziehen. Er floh über die Türkei per Boot nach Griechenland.

In Heidelberg hat er schon den Hauptschulabschluss geschafft, mit einer Eins in Mathe, wie er stolz berichtet. Jetzt lernt er Bauzeichner in der einjährigen Berufsfachschule. "Das ist ein interessanter Beruf, aber wenn ich genug Geld habe, studiere ich Bauingenieur", sagt Gholi. Ein anerkannter Flüchtling ist er nicht. Zweimal hat er schon den Abschiebungsbescheid bekommen, einmal hat er dagegen geklagt. Jetzt will er es anders machen: "Ich brauche dringend einen Ausbildungsplatz zum Bauzeichner, dann kann ich ein paar Jahre in Deutschland bleiben."

Der 20-Jährige spricht ganz gut Deutsch, er geht zum Ringen nach Ziegelhausen und zum Klettern, zum Fußballspielen und zum "Chillen auf der Neckarwiese", wie er sagt. Doch fühlt er sich einsam, so ohne Familie, ohne Freunde. Das habe ihm auch schon psychische Probleme gemacht, gibt er zu.

Die Männer aus dem "Café Talk", die aus dem Iran und aus der Türkei kommen, verstehen ihn gut. Dass junge Leute in Deutschland so schnell aus dem Elternhaus ausziehen, ist ihnen fremd. Sie bleiben gerne in ihrer Großfamilie. Und wenn man sie fragt, was ihnen in Deutschland so auffällt, fällt ihnen einiges ein: Dass ein "Nein" hier tatsächlich "Nein" bedeutet und man nicht gemeinsam versucht, einen anderen Weg zu finden. Dass Männer hier Socken in Sandalen tragen. Dass man sich hier so laut die Nase putzt und das Papiertaschentuch mehrmals verwendet. Und dass Vermieter ihre Wohnung nicht an Ausländer vermieten wollen. Sie zumindest haben das so erfahren.