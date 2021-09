Heidelberg. (sös) Diesen Freitag, ab 17 Uhr, stellen sich auf dem Gelände der Ochsenkopfwiese die Kandidierenden aller Heidelberger Parteien den Fragen von Erstwählern. Einer der Moderatoren ist Paul Goldschmidt (18), Abiturient an der Carl-Bosch-Schule.

Paul, warum ist es euch so wichtig, dass ihr als Erstwähler gut eine Woche vor der Bundestagswahl noch einmal alle Kandidierenden befragen könnt?

Wir machen das, weil wir die jugendlichen Themen noch einmal ins Rampenlicht bringen wollen. Bisher sind die ja noch nicht so präsent in öffentlichen Debatten – bei den TV-Duellen wurden die bisher kaum angesprochen. Und auch den Lokalbezug zu unserem Alltag in Heidelberg werden wir sicherlich herstellen.

Üblich ist ja, dass bei solchen Runden nur die sechs aussichtsreichsten Parteien vertreten sind. Warum habt ihr stattdessen alle 13 Parteien eingeladen?

Vor allen Dingen, weil wir tatsächlich einmal allen Partei die Möglichkeit geben wollten, sich mit ihren Programmen darzustellen. Das wird ja sonst eher selten gemacht, obwohl bei Weitem nicht nur die großen Parteien interessante Ansätze bieten. Damit das auch zeitlich klappt, setzten wir auf kurze, knackige Interviews.

Gibt es weitere Themen, die Erstwählern besonders auf den Nägeln brennen?

BAföG ist für uns, die wir teilweise bald studieren werden, sehr relevant. Auch soziale Gerechtigkeit und Digitalisierung, Stichwort Urheberrechtsreform. Klimawandel natürlich. Da wird diese Bundestagswahl richtungsweisend für die nächsten Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte.

Ihr seid ja selbst die Interviewer, die Moderatoren. Was macht ihr anders als Maybrit Illner und Co.?

Wir werden auf jeden Fall einen Jugendbezug einbauen durch das ganze Interview. Und wir werden von den Kandidierenden spontane und ehrliche Antworten fordern. Wenn jemand versucht, auszuweichen, sind wir darauf natürlich vorbereitet und werden nachhaken. Wer ausweicht, zeigt uns nur, dass wir genauer hinschauen müssen.

Die Veranstaltung findet auf der Ochsenkopfwiese statt: Wird euch auch die Frage beschäftigen, wie mit der Jugend in Corona-Zeiten umgegangen wurde?

Sicherlich. Die Ochsenkopfwiese sollte ja explizit für Jugendliche sein – passiert ist aber praktisch nichts. Clubsterben und die Frage, was der Bund machen kann – das werden wir auch hinterfragen. Flächen wie die Ochsenkopfwiese existieren ja viele, da muss man mehr draus machen.