Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Bäume, die tagsüber groß und ausladend da stehen und nachts die Äste zusammen klappen: Solche Gewächse wären genau richtig, um in einer Stadt für das ideale Kleinklima zu sorgen. Doch von so einer Züchtung kann auch Prof. Andreas Matzarakis vorerst nur träumen. Der Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung beim Deutschen Wetterdienst in Freiburg referierte im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) jetzt auf Einladung des "Bündnis Bürgerentscheid Klimaschutz Heidelberg" über das, was eine gelungene Stadtplanung klimatisch bewirken kann - und sollte.

Immer wieder ist dabei von den Bäumen die Rede - als Schattenspender, als Lebensraum für Vögel und als Pflanzen, die sogar Immobilienwerte in die Höhe schnellen lassen. Der Referent hat natürlich einige Beispiele aus Freiburg parat. Dort wurde der Alte Synagogenplatz - vorher eine Rasenfläche - zu einem multifunktionalen Platz umgestaltet und 2017 in neuer Gestalt eröffnet. Jetzt sind laut Matzarakis Befürworter wie Gegner mit dem Ergebnis zufrieden.

Um die Hitzebelastung in Heidelberg und immer mehr "Tropennächte" in der Stadt ging es im anschließenden Vortrag von Heinz Delvos vom Klimaschutz-Bündnis. Diesen nutzte er natürlich auch, um auf das Bürgerbegehren hinzuweisen. Das Bündnis will damit verhindern, dass auf der Ochsenkopfwiese in Bergheim der RNV-Betriebshof errichtet wird. Das hatte der Gemeinderat im Dezember 2018 beschlossen - und das Bündnis sammelt Unterschriften dagegen. Von den 8000, die man bis zum 20. März braucht, hat man nach eigenen Angaben schon über 7000.

Das ist jedoch nun der erste Schritt: Wenn genügend Heidelberger unterschrieben haben, muss der Gemeinderat das Anliegen prüfen und dann eventuell einen Bürgerentscheid terminieren. Um die Bebauung der Grünfläche zu verhindern, müssten wiederum rund 23.000 Bürger ihre Stimme "dagegen" abgeben.

Auf der Ochsenkopfwiese müssten nach den aktuellen Plänen laut Delvos an die 100 Bäume gefällt werden. Vor allem Birken, aber auch einige Obstbäume. Vermutlich wäre es auch das Aus für etwa 100 Blühpflanzen samt dem entsprechenden Lebensraum für Vögel und Insekten.

Für das Bündnis "Stadtklima" ein No-Go, wie Delvos betonte. Demnach ist die Ochsenkopfwiese "wichtig für die Entstehung von Kaltluft bei Nacht" und auch der Windstrom namens "Neckartäler" dürfe nicht durch zu massive Bebauung daran gehindert werden, durch das Flusstal nach Bergheim hereinzuströmen.

Ein Diskussionsteilnehmer setzte sich zwar vehement für den versprochenen Bürgerpark am Standort des bisherigen Betriebshofs ein. Die Mehrheit der Anwesenden konnte dieser Argumentation für die Bebauung der Ochsenkopfwiese allerdings nicht folgen. Die Gegner der Bebauung führen auch das städtische Klimagutachten von 2015 zu Felde, in dem die Fläche als "bioklimatisch sehr hochwertig" beschrieben wird.