Von Sarah Hinney

Heidelberg. Vor über 600.000 Jahren begann Heidelbergs Stadtgeschichte – genauer gesagt mit den ersten Menschen, die am Neckar Waldelefanten und Flusspferde jagten. Hier jedenfalls startet der Journalist und Autor Georg Patzer seine Zeitreise. "50 mal Heidelberg" lautet der Titel seines Buchs, das einen Bogen vom Homo Heidelbergensis bis hin zur Karikaturistin Marie Marcks spannt.

In 50 rasanten, meist nur Doppelseitigen Kapiteln skizziert er Heidelberg zur Kelten- und Römerzeit, die erste Erwähnung des Schlosses im Jahr 1225, die Geschichte des Codex Manesse, die Teilung der Pfalz, den Dreißigjährigen Krieg, das Ende der Kurpfalz, die Revolution von 1848, den Ersten Weltkrieg und das dunkelste Kapitel der Stadtgeschichte – den Nationalsozialismus – um nur einige Stationen zu nennen.

Überdies handeln viele Kapitel vor allem von Menschen. Patzer porträtiert Anna Blum und Mark Twain, er schreibt über die ersten Heidelberger Studentinnen, über Maria von Graimberg und Emil Julius Gumbel. Er widmet Alfred Mombert ebenso ein Kapitel wie Hanna Nagel und Hilde Domin und rückt all ihr Wirken in den historischen Kontext. "Dass ein Schwerpunkt des Buchs auf dem geistigen Leben liegt, ist Heidelbergs überragender Bedeutung auf dem Gebiet geschuldet", so Patzer.

„50 x Heidelberg“. F: Silberburg-Verlag

Wer so viel Geschichte auf 120 Seiten unterbringen möchte, der braucht nicht nur den Blick fürs Wesentliche, sondern auch das Talent, sich kurz zu fassen. Patzer kann beides. Sein kurzweiliger Schreibstil und die zahlreichen Fotos lassen die Geschichte – wenn auch knapp erzählt – lebendig werden. Viele Kapitel machen überdies neugierig. Genau das ist gewollt. "Vielleicht regt das Buch an, sich mit der Geschichte der Stadt noch tiefer zu beschäftigen", schreibt der Autor zum Abschluss seines Vorworts.

Georg Patzer, geboren 1957, ist gelernter Buchhändler, studierte Geschichte und Literaturwissenschaft und hat schon zahlreiche Fach- und Sachbücher geschrieben. Als freier Journalist arbeitet er unter anderem für die Stuttgarter Zeitung, die Jüdische Allgemeine, die Taz und seit einigen Monaten auch für die RNZ.

Die Liste seiner Veröffentlichungen ist lang – allein in der Reihe "50 mal ..." hat Patzer bereits zwei weitere Bücher geschrieben. Eins über Baden und eins über Württemberg. Ein persönliches Lieblingskapitel im Heidelberg-Buch hat er nicht, aber sein Herz schlägt besonders für die Kulturhistorie. "Ich denke da an Hölderlin, aber auch an die Sammlung Prinzhorn", sagt Patzer. Besondere Freude bereite ihm persönlich auch, wenn er bei seinen Recherchen auf Hinweise stoße, die zeigten, dass das Mittelalter gar nicht so arm und düster gewesen sei, wie es oft dargestellt würde. Auf Spurensuche begibt sich der Karlsruher in Stadt- und Landesarchiven und unterschiedlichen Bibliotheken. Für sein Heidelberg-Buch habe er etwa sechs Monate gebraucht. Unterstützung bekommt er bei seinen Buchprojekten auch von seiner Frau, die ebenfalls Journalistin ist. Patzer verrät: "Sie liest Korrektur und sie ist sehr streng."

Info: "50 x Heidelberg – Eine spannende Zeitreise durch die Stadtgeschichte", Georg Patzer, ISBN: 978-3-8425-2162-9; Silberburg Verlag.