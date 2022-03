Heidelberg-Boxberg. (pop) Renate Deutschmann ist seit über 25 Jahren im Bergstadtteil Boxberg aktiv – jetzt wurde sie mit der Ehrenamtsmedaille – früher "Bürgerplakette" – der Stadt ausgezeichnet. Deutschmann lebt seit 1994 mit ihrer Familie auf dem Boxberg und hat etwa gemeinsam mit dem Jugendzentrum den "Boxberg-Erlebnistag" aus der Taufe gehoben. Darüber hinaus war sie lange als Elternbeirätin im Gesamtelternbeirat der Stadt tätig. Seit vielen Jahren engagiert sie sich im Stadtteilverein, dessen Vorsitzende sie heute ist. Deutschmann knüpft Netzwerke im Stadtteil und darüber hinaus. In der Corona-Krise hat sie unter anderem Online-Aktionen und ein Open-Air-Klappstuhlkonzert organisiert.

Deutschmanns Vita ist eine "klassische Ehrenamtskarriere". Alles begann zu der Zeit, als der Nachwuchs eingeschult wurde. Deutschmanns Tochter kam auf die Boxberger Waldparkschule – und schwups, war die Mama hier Elternbeirätin. Bald darauf setzte sie sich auch im städtischen Gesamtelternbeirat ein, unter anderem mit viel beachteten Aktionen für mehr Lehrkräfte an den Schulen. Deutschmann gründete auch den Freundeskreis dieser Schule mit. Was die seinerzeit veranstalteten Erlebnistage anbelangt, zieht sie heute die Bilanz: "Wir konnten immer auf die Unterstützung vom Stadtteilverein zurückgreifen." Was lag also näher, als sich auch dem Stadtteilverein zuzuwenden. Zuerst half Deutschmann als, so ihr Rückblick, "einfaches Mitglied" regelmäßig bei verschiedenen Veranstaltungen aus. 2009 wurde sie zur zweiten Vorsitzenden und 2019 zur Vereinsvorsitzenden gewählt. Seit 13 Jahren ist Deutschmann damit Vorstandsmitglied – doch von Amtsmüdigkeit kann bei ihr nicht im Geringsten die Rede sein.

"Es macht mir", sagt Deutschmann, "immer noch Spaß, Netzwerke auszubauen und beizubehalten, unterm Tag gehe ich oft über den Boxberg und komme dabei gerne mit den Menschen ins Gespräch." Unterm Tag kann sie das mittlerweile sehr gut, denn sie ist seit dem 1. März Ruheständlerin. Davor war sie Heimleiterin in einem Mannheimer Pflegeheim.

Und weil zu einer "klassischen Ehrenamtskarriere" durchaus dazugehört, in die Zukunft zu blicken, hat sie auch in dieser Hinsicht eine klare Vorstellung: "Es geht darum, die Lebendigkeit und das Miteinander im Stadtteil weiter auszubauen." Zugleich betont sie die gute Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Stadtteilmanagement. Dieses sei "nicht mehr aus dem Boxberg wegzudenken".