Heidelberg. (RNZ) Genau 158.058 Menschen lebten zum Stichtag 30. Juni 2016 in Heidelberg. Diese Zahl gab das Statistische Landesamt am Freitag bekannt. Fünf Jahre zuvor waren es noch 146.735 Einwohner - und damit 11.232 Menschen weniger. Auch in allen anderen 44 Städten und Landkreisen Baden-Württembergs wuchs die Bevölkerung in diesem Zeitraum. Heidelberg hatte mit 7,7 Prozent jedoch prozentual den größten Zuwachs zu verzeichnen.

In Baden-Württemberg leben mehr Menschen als jemals zuvor - nämlich 10.925.081. "Das Gros des Anstiegs entfiel mit 422.000 Menschen auf die ausländische Bevölkerung", heißt es in der Pressemitteilung des Statistischen Landesamts. Die Entwicklung in den Städten sei allerdings nicht nur auf die höhere Zuwanderung zurückzuführen. Vielmehr habe diese Zuwanderung in die Zentren auch die dortige Bevölkerung verjüngt - und damit das Verhältnis von Geburten zu Sterbefällen begünstigt.

Mit dem Anstieg der letzten fünf Jahre setzt sich ein Trend fort, der seit der Jahrtausendwende in Baden-Württemberg, aber auch in anderen Teilen Deutschlands zu beobachten ist: Die Großstädte gewinnen immer weiter an Attraktivität, während die eher ländlichen Kreise nicht so schnell wachsen. "Dabei wird dieses regionale Wanderungsgeschehen vor allen von dem 15- bis 13-Jährigen getragen", so das Statistische Landesamt. "Der Trend dürfte also insbesondere dadurch bestimmt sein, dass junge Menschen zur Ausbildung und zum Studium verstärkt in die Städte ziehen." Dies gilt insbesondere für Universitätsstandorte wie Heidelberg oder Freiburg. Die Stadt im Breisgau wuchs um 16.000 Einwohner auf 226.000.- ebenfalls ein Zuwachs von 7,7 Prozent.