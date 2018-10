Heidelberg. (hö) Am Dienstag stand das Telefon der SPD-Fraktionsvorsitzenden Anke Schuster nicht still. Der Grund: In der RNZ wurde in einer Stellungnahme ihrer Fraktion der Eindruck erweckt, es sei egal, wo der Betriebshof hinkommen soll - Hauptsache in Bergheim. Schuster stellt das nun klar.

Anke Schuster, Fraktionsvorsitzende der SPD im Heidelberger Gemeinderat. Foto: privat

Am gestrigen Dienstag gab es Verwirrung, was die SPD-Position in Sachen Betriebshof angeht: Für was sind Sie denn nun?

Ich sage klipp und klar: Die SPD-Fraktion ist für einen Neubau an der Bergheimer Straße, also am jetzigen Standort - und gegen eine Bebauung der Ochenkopfwiese. Jede andere Darstellung ist eine Missinterpretation.

Was spricht für den von vielen so ungeliebten Standort Bergheimer Straße?

Erstens ist dieser Standort nicht so ungeliebt. 2014 bei der Bürgerbeteiligung waren die Teilnehmer sehr zufrieden mit der Planung der RNV, die einen Park auf dem Dach vorsah. Zweitens spricht für den Standort vor allem die zentrale Lage, so müssen wenig Leerkilometer im Netz gefahren werden. Und im Vergleich zur Ochsenkopfwiese besticht die Bergheimer Straße mit der Grünflächenbilanz in Bergheim. Wir erhalten eine hochwertige Wiese und bekommen eine zusätzliche Grünfläche nach Bergheim-West.

Hintergrund Betriebshof: Eine Hälfte als Park? "Die Heidelberger" wollen so die Standort-Blockade auflösen hö. Angesichts der allgemeinen Blockade, was den Betriebshofstandort angeht, machen "Die Heidelberger" einen Vorschlag, den sie zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 7. November, einbringen werden: Die Wählerinitiative, die die Verlagerung auf die [+] Lesen Sie mehr Betriebshof: Eine Hälfte als Park? "Die Heidelberger" wollen so die Standort-Blockade auflösen hö. Angesichts der allgemeinen Blockade, was den Betriebshofstandort angeht, machen "Die Heidelberger" einen Vorschlag, den sie zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 7. November, einbringen werden: Die Wählerinitiative, die die Verlagerung auf die Ochsenkopfwiese befürwortet, fordert, die Hälfte des jetzigen Betriebshofsgeländes zu einem Stadtpark umzugestalten, "um Bergheim endlich die lange verlangte Grünfläche zu ermöglichen" (auch um den Verzicht auf die Ochsenkopfwiese erträglicher zu machen). Die andere Hälfte soll mit Wohn- und Gewerbegebäuden bebaut werden. Einzelheiten soll ein städtebaulicher Wettbewerb klären. Für den Fraktionsvorsitzenden der "Heidelberger", Matthias Diefenbacher, "eröffnet dieser Antrag die Chance, die derzeit vorhandene Blockadesituation im Gemeinderat aufzulösen" und sogar noch "eine wesentlich hochwertigere Naherholungsfläche entstehen zu lassen, als dies bislang im Ochsenkopf der Fall ist". Im Moment ist es in Sachen Betriebshof zu einer Blockbildung im Gemeinderat gekommen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat: "rechts", "links" und grün. CDU, "Heidelberger", FDP/Freie Wähler und AfD - 20 von 48 Sitzen - sehen, wie die Stadtspitze, die Ochsenkopfwiese als neuen Betriebshof. Dagegen fordern SPD, Grün-Alternative Liste/Heidelberg Pflegen & Erhalten, Bunte Linke und Linke/Piraten (17 Sitze) den Neubau am alten Standort in der Bergheimer Straße. Die Grünen (zehn Sitze) sind für eine Verlagerung auf das Airfield am Pfaffengrund.

Und betriebswirtschaftlich?

Betriebswirtschaftlich sind für die RNV die beiden Bergheimer Standorte, also der alte in der Bergheimer Straße und der von Baubürgermeister Jürgen Odszuck favorisierte auf der Ochsenkopfwiese, vergleichbar. Die Millionen, die wir für den Dachpark ausgeben, müssen vom städtischen Haushalt finanziert werden. Das muss uns Bergheim aber auch wert sein.

Was haben Sie denn gegen den kühnen Plan eines Betriebshofs auf dem Airfield?

Das Airfield ist das Herzstück der Vision eines Landwirtschaftsparks und kann als wichtige Natur- und Freizeitfläche für die Stadt Heidelberg entwickelt werden. Zudem wird durch die Airfield-Diskussion das Pferd von hinten aufgezäumt: Um einen Betriebshof bauen zu können, brauchen wir erst einmal eine Straßenbahnlinie dorthin. Und die ist höchst unsicher - und bräuchte auch keinen Betriebshof. In einem Satz: Ein Betriebshof hängt zwingend von einer Straßenbahnlinie ab, die Linie aber nicht vom Betriebshof.

Wie dringend ist Ihrer Meinung nach der Bau eines Betriebshofs?

Sehr dringend, denn den Beschäftigten muten wir seit Jahrzehnten unzumutbare Arbeitsbedingungen im Betriebshof zu. Das müssen Fraktionen wie die Grünen doch einfach mal einsehen. Ich bin versucht, der RNV zu raten, es wie damals Peter Spuhler beim Theater zu machen: Einfach den Betriebshof wegen des Arbeitsschutzes zumachen. Vielleicht wird der Grünen-Fraktion dann die Dramatik der Situation klar.

Was machen Sie in einer Situation, in der es für keinen Standort - Bergheimer Straße, Ochenkopfwiese oder Airfield - eine Mehrheit gibt?

Es gibt eine Mehrheit. Es ist klar, dass das Airfield außer den Grünen niemand möchte. Alle anderen Fraktionen haben sich für einen Standort in Bergheim positioniert, zumindest in der letzten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses. Wenn sich die Grünen für einen der beiden Standorte entschieden hätten, hätte einer eine Mehrheit bekommen. Stattdessen haben sie alles blockiert - obwohl sie schon wussten, dass das Airfield nicht in Frage kommen kann. Daher appellieren wir an die Grünen, nun im Gemeinderat Verantwortung zu übernehmen - und mit uns für den Standort Bergheimer Straße zu stimmen.