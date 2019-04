Heidelberg. (tt) Um alle Unterschriften auf den über 1500 Blättern des Bündnis Bürgerentscheid Klimaschutz prüfen zu können, hatten am 25. März alle Bürgerämter geschlossen. Am Montag hat die Stadt nun das Ergebnis verkündet: Insgesamt 10.367 gültige Unterschriften hat das Bündnis gesammelt, 12.500 waren vor zwei Wochen abgegeben worden. Damit ist die Mindestzahl von sieben Prozent der Wahlberechtigten für ein Bürgerbegehren erfüllt.

Die Verwaltung bestätigt in ihrer Beschlussvorlage für den Gemeinderat auch die Einhaltung der weiteren formalrechtlichen Anforderungen des Antrages. Sie empfiehlt deshalb dem Gemeinderat, die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu bestätigen und einen Bürgerentscheid über die Verlagerung des Betriebshofes der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH auf den Großen Ochsenkopf einzuleiten.

"Wir freuen uns riesig, dass so viele Unterschriften zusammengekommen sind", sagte Rainer Zawatzky vom Bündnis. Natürlich sei er erleichtert über die Nachricht. Die Stadt habe bereits das Gespräch gesucht und eine mündliche Anhörung für Donnerstag, 9. Mai, im Gemeinderat angesetzt.

Die Ochsenkopfwiese - Naherholungsraum oder Betriebshof-Baufläche? Kamera: Marie Degenfeld, Reinhard Lask / Produktion: Reinhard Lask

"Der Gemeinderat hat im Dezember einen Paketbeschluss gefällt, das sogenannte Zukunftskonzept Bergheim: Der Gemeinderat hat mit der Verlagerung des Betriebshofes auf den Ochsenkopf gleichzeitig beschlossen, dass auf dem bisherigen Areal an der Bergheimer Straße ein Innenstadt-Park und bezahlbarer Wohnraum entstehen sollen. Diesen Zusammenhang hat die Initiative in ihrer Unterschriftenkampagne für einen Bürgerentscheid leider nicht kommuniziert", heißt es in einer gemeinsamen Reaktion von OB Eckart Würzner und allen Bürgermeistern.

Man sei davon überzeugt, dass dieses Konzept die richtige Entscheidung für die Menschen in Bergheim und ganz Heidelberg sei. "Dafür werden wir in den kommenden Wochen und Monaten gerne mit Fakten und Argumenten streiten. Unser Ziel ist es, ein klares Votum der Wähler für die Umsetzung des Zukunftskonzeptes Bergheim mit einem Innenstadt-Park und bezahlbarem Wohnraum zu erhalten."