Den Rückstau gab es vor allem an den Ampeln in der Lessing- und Mittermaierstraße, aber auch, weil viele Autofahrer die Kreuzungen blockierten. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (hob) Die Klagen der Fahrgäste bleiben bislang aus, die neue Haltestelle Hauptbahnhof-Nord wird von den Kunden der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) gut angenommen. Auch wenn ein RNV-Sprecher noch von zwei kleinen Problemen berichtet: So gibt es an der Lichtsignalanlage an der Karl-Metz-Straße ein Softwareproblem, eine Weiche am Steig B funktioniert nicht richtig, sodass bislang nur drei von vier Gleisen genutzt werden. "Wir haben leichte Verspätungen, versuchen aber, dass es nächste Woche besser wird."

Unterdessen mehren sich die Beschwerden von Autofahrern. Mehrere Leser berichteten am gestrigen Donnerstag, dass sich der Verkehr aus dem Süden bis auf die Montpellierbrücke und der aus dem Norden bis zum Neuenheimer Feld staue. "Die Ampeln an der Kreuzung Kurfürsten-Anlage/Mittermaier-/Lessingstraße sind zu lange Rot", merkte ein Augenzeuge an.

Weder die Polizei noch die Stadt konnten gestern bestätigen, dass es an der Kreuzung Probleme gibt. "Die Stelle ist nicht auffällig", sagte eine Stadtsprecherin. Die Ampelschaltung werde noch optimiert. Auch eine gewaltige Bodenwelle in der Lessingstraße, von der einige Autofahrer berichteten, soll noch beseitigt werden. Sie entstand an der Naht, wo die neu asphaltierte Straße auf die Alte trifft. "Das ist nach wie vor eine Baustelle", betont die Stadtsprecherin. Der Stau gestern und vorgestern könnte aber auch an dem hohen Verkehrsaufkommen zum Schulstart liegen.