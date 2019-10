Von Holger Buchwald

Heidelberg. Auch fast 30 Jahre nach dem Mauerfall und 28 Jahre, nachdem die Städtepartnerschaft besiegelt wurde, gibt es immer noch gute Verbindungen zwischen Bautzen, der historischen Hauptstadt der Oberlausitz in Sachsen, und Heidelberg. Nach den Anfangsjahren, in denen Heidelberger aktiv mitgeholfen haben, in Bautzen eine kommunale Selbstverwaltung aufzubauen, ist inzwischen Normalität eingekehrt. Auch wenn die Städte sehr unterschiedlich sind, Bautzen zählt gerade einmal knapp 40.000 Einwohner, Heidelberg rund 160.000.

"Das ist Steffen Wörner aus Heidelberg, von drüben" - so wurde der Geschäftsführer des Stadtjugendrings bei seinem ersten Besuch in Bautzen begrüßt und das war nach seinen Worten nicht abwertend gemeint. Das Ossi-Wessi-Denken, das damals immer wieder angeklungen sei, spiele in den aktuellen Beziehungen aber längst keine Rolle mehr. Es sei natürlich nicht der "klassische Jugendaustausch", den der Stadtjugendring immer noch mit Bautzen anbiete. "Schließlich geht es ja nicht darum, eine andere Kultur kennenzulernen", so Wörner. Bei dieser Freundschaft gehe es eher um einzelne Projekte. So kommt bald wieder eine Gruppe des Vereins "Tanzszene Bautzen" für drei Tage zum Jugendtanztag nach Heidelberg.

Der Exportschlager Bautzens ist die Band Silbermond. Und diese ist mit dem Jugendzentrum Steinhaus - ein weiterer wichtiger Partner des Heidelberger Stadtjugendrings - eng verbunden. "Das ist eine coole Location", schwärmt Wörner: "Mit tollen Veranstaltungen, wie Kino an der Spree, Graffiti-Workshops und vielem mehr." Die Themen der Jugendarbeit hüben wie drüben ähneln sich: Es geht um Bildung in einer demokratischen Gesellschaft, Beteiligungsformen und die Förderung offener Jugendtreffs. Wörner: "Eine Städtepartnerschaft ist mehr als nur der Besuch von Gastfamilien, sondern es geht auch um den Austausch von Projektideen."

Zwar hat sich der Freundeskreis Heidelberg-Bautzen aufgelöst, doch die Partnerschaft ist in den Augen von Gerhard Schäfer, Vorsitzender des Sportkreises Heidelberg, lebendig. Sie werde vor allem gelebt von freundschaftlichen Begegnungen zwischen einzelnen Personen. Längst geht es nicht mehr darum, beim Aufbau von Sportvereinen mitzuhelfen. Gute Projekte - sei es im Bereich des Seniorensports oder ganz konkret "Rollstuhl-Rugby macht Schule" - schaue man sich immer noch gerne voneinander ab.

Was die AfD angeht, die in Bautzen stärkste politische Kraft ist, sehe man das dort laut Schäfer nicht so dramatisch. Laut Grünen-Stadtrat Felix Grädler, der selbst drei Mal in Bautzen war, erklärten das seine Ansprechpartner in Sachsen häufig so, dass es in der DDR zu wenig Auseinandersetzung mit der NS-Zeit gegeben habe. Er selbst habe sich bei seinen Besuchen in der Partnerstadt immer sehr wohl gefühlt. Projekte wie der Künstleraustausch in diesem Sommer, aber auch interessante Begegnungen mit Oberbürgermeister Alexander Ahrens auf dem Städtetag stehen für ihn im Vordergrund. Und alle, Schäfer, Wörner und Grädler, schwärmen von einer lebendigen Bautzener Innenstadt.