Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der letzte Tag meines Experiments, möglichst schnell und umweltbewusst vom Wohnort in Mannheim-Seckenheim zur Arbeitsstelle in der Heidelberger Altstadt zu kommen, ist schweißtreibend. Mit dem Fahrrad geht es heute an den Neckarplatten vorbei über die Straßendörfer Neckarhausen, Edingen und Wieblingen ins Zentrum Heidelbergs.

Das Fahrrad siegt vor Bahn und Auto Nach fünf Tagen mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln auf Tour lässt sich eines festhalten: Obwohl die S-Bahn wegen Gleisarbeiten bei Friedrichsfeld an vier Stationen nicht mehr hält und der Verkehr der Linie 5 am Heidelberger Hauptbahnhof während der Sommerferien unterbrochen ist, blieb das Verkehrschaos aus. Wer sich vor Fahrtantritt informiert und ein wenig mehr Zeit mitbringt, kommt ohne Stress ans Ziel - zumindest am späten Vormittag. Bei der Punktevergabe nach Schnelligkeit, Verlässlichkeit, Öko-Bilanz, Komfort und Fitness-Faktor siegt das Fahrrad (12 Punkte) vor der S-Bahn-Fahrt von Mannheim-Hauptbahnhof (11), dem Auto und der Linie 5 (jeweils 10) sowie dem S-Bahn-Busersatzverkehr (9). hob Info: Wer andere Erfahrungen gemacht hat, darf sich gern melden: stadtredaktion@rnz.de.

Bei deutlich über 30 Grad Celsius steige ich in Seckenheim aufs Rad. Es ist 9.50 Uhr. Schön ist vor allem die Strecke am Anfang, am Altneckar entlang über das Feld. Der leichte, warme Gegenwind macht mir nichts aus.

Es gibt mehrere Routen, nach Heidelberg zu fahren. Zunächst will ich über die Brücke und auf der Ladenburger Neckarseite weiter fahren. Doch in Neckarhausen entscheide ich mich für den direkteren und schnelleren Weg geradeaus. Es geht zügig voran, ich bin im Tritt.

Zwei rote Ampeln und einen Rentner später, der mich beinahe mit seinem Auto umgefahren hätte, bin ich am Ziel. Der Mann wollte übrigens direkt vor mir nach rechts abbiegen, ohne zu blinken. Als ich pitschnass geschwitzt vor meinem Fitness-Studio absteige, zeigt meine Uhr 10.29 Uhr. Ich bin insgesamt 15,44 Kilometer gefahren. Jetzt kann ich mich duschen. Von hier aus sind es noch ein oder zwei Minuten mit dem Rad in die Redaktion.

Die Punktevergabe von 1 (schlecht) bis 3 (gut):

Schnelligkeit: 2

Verlässlichkeit: 3

Komfort: 1

Öko-Bilanz: 3

Fitness-Faktor: 3

Gesamt: 12 - Testsieger.

Mein Fazit: Ich wünsche mir einen Radschnellweg, ein Pedelec und eine Dusche in der Redaktion.