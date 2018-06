Heidelberg. (rnz) Wie komme ich als Rollstuhlfahrer am besten zur Stadthalle? Ein neuer Routenplaner soll barrierefreie Wege in Heidelberg aufzeigen. Systematisch erfasst wurden dazu bereits die Straßen in der Altstadt und in Bergheim, nun sollen die übrigen Stadtteile folgen.

Die Firma "Streetguard" wird dazu in den kommenden Wochen mit einem Kleinbus Bilder von den Straßen machen. Der Anbieter wurde verpflichtet, Gesichter und Kennzeichen automatisch unkenntlich zu machen.

Da die Datenerfassung vom Wetter abhängig ist, erfolgt diese kurzfristig. Termine können nicht benannt werden.