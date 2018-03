Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Aufwändige Roben, messerscharfe Fangzähne und viel Kunstblut - wenn sich schauerliche Gestalten rund um die Stadthalle tummeln, kann das nur eines heißen: Graf Dracula bat auch in diesem Jahr wieder seine Gefolgsleute zum Tanz. Zahlreiche Vampire, Teufel und böse Feen folgten dem Ruf ihres Meisters und verwandelten den diesjährigen "Ball der Vampire" am Fastnachtssamstag mit ihren prachtvollen und ausgefallenen Roben in ein schauerlich-schönes Spektakel.

Die rund 2000 Gäste feierten ausgelassen zur Musik der fünf Livebands und stürmten schon weit vor der Geisterstunde die Tanzflächen. Mit diesem Andrang ist Jochen Flamme, Begründer und Veranstalter des Balls, mehr als zufrieden: "Das ist dieses Jahr wieder ein Wahnsinnspublikum, man sieht nur lachende Gesichter und keinen einzigen Griesgram!" Entstanden sei die Veranstaltung damals mehr oder weniger aus dem Zufall heraus, als Flamme zum ersten Mal Roman Polanskis Klassiker "Tanz der Vampire" gesehen hatte. Die Ballszene im Film faszinierte ihn derart, dass er kurzerhand seinen eigenen "Ball der Vampire" ins Leben rief. In diesem Jahr feierte die kultige Veranstaltung bereits ihr 41-jähriges Jubiläum - und ist beliebt wie eh und je. Der erste Ball fand am 12. Februar 1977 am selben Ort statt, und weil in der Ausweichspielstätte auf dem Schloss 2005 und 2006 an zwei Tagen gefeiert wurde, war es der 44. Ball - dessen Zukunft allerdings ungewiss ist, weil die Stadthalle umgebaut werden soll.

Besonders die schaurigen und oftmals sehr aufwändigen Kostümierungen sorgen bei den Gästen immer wieder für Begeisterung. Auch in diesem Jahr konnte man sich hier wieder nach Herzenslust austoben: Ob mit spitzen Teufelshörnern, blutverschmierten Bandagen, langen Fangzähnen oder funkelnden Kleidern - der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. "Das ist einfach was ganz anderes als der normale Fasching, die Atmosphäre hier ist einfach toll", schwärmte etwa Kerstin Dirschke-Jancke. Die ausgefallenen Spinnenkostüme, die sie und ihre Freundin Anja Varga trugen, fertigten die beiden selbst an. Neben ihren ausladenden, mit blinkenden LEDs und Spinnenweben ausgestatteten Reifröcken, trugen sie detailverliebte Kopfbedeckungen, auf denen acht Spinnenaugen funkelten und ebenso viele Beinchen durch die Luft tanzten. Die Idee für ihre Kostüme hatten die beiden Freundinnen schon unmittelbar nach dem letzten Ball, ab Oktober begannen sie dann mit den Vorbereitungen. "Und um die Kostüme anzuziehen, haben wir noch mal rund sechs Stunden gebraucht", lacht Kerstin.

Bei den vielen ausladenden Röcken, venezianischen Masken und barocken Kostümierungen fühlte man sich fast wie in eine andere Zeit zurückversetzt. Auch der eine oder andere Steampunker, Werwolf oder Zombie mischte sich unter die Vampirschar. Zwei junge Frauen stachen mit ihrer ausgefallenen Kostümierung aber besonders aus der dunklen Menge der Untoten heraus. "Wir wollten auffallen, alle gehen als Vampire und wir eben als totales Gegenteil", lachte Katrin über ihre witzige Kostümwahl. Gemeinsam mit ihrer Freundin Johanna verkleidete sie sich als Knoblauchzehe, stilecht mit einer Handvoll echter Zehen um den Hals. Die beiden Freundinnen waren bereits zum zweiten Mal auf dem Ball und sind restlos von der Atmosphäre und der Herzlichkeit der anderen Gäste begeistert, wie sie erklärten: "Das Feedback auf unser Knoblauch-Kostüm war beim letzten Mal schon so toll, da mussten wir einfach wieder kommen!"

Bis weit in die Morgenstunden feierten die Untoten noch - dann hieß es aber schnell zurück in die Gruft: Spätestens bei Sonnenaufgang müssen Vampire und andere Untote schließlich wieder in ihren Särgen sein.