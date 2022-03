Heidelberg. (RNZ) Der Stadtteilverein Wieblingen lehnt die Planungen der Deutschen Bahn zur neuen Güterzugtrasse zwischen Mannheim und Karlsruhe in seiner jetzigen Form strikt ab. "Wir schließen uns dem Offenen Brief des Vereins zur Weiterentwicklung des Ortsteils Grenzhof an und teilen vollinhaltlich die dort vorgebrachten Argumente", erklärte der Stadtteilverein in einer Stellungnahme. Die Bahn bevorzuge derzeit eine Trasse, die durch das Grenzhöfer Feld führen und den Grenzhof – so der Stadtteilverein – noch mehr vom "Mutterstadtteil" Wieblingen abtrennen würde.

"Eine Bahntrasse durch das Grenzhöfer Feld würde eine der letzten größeren und zusammenhängenden freien Ackerflächen im dicht besiedelten Ballungsraum Rhein-Neckar durchschneiden – mit allen negativen Folgen für den Umwelt-, Klima- und Naturschutz", argumentieren die Wieblinger. Hier betrieben die Landwirte seit Jahrzehnten Vertragsnaturschutz mit der Stadt Heidelberg und dem Naturschutzbund (Nabu) – etwa Biotopvernetzung und Insektenförderung. "Diese Bemühungen wären hinfällig", wenn die Pläne der Bahn umgesetzt würden, heißt es in der Stellungnahme. Und: "Für die Grenzhöfer Landwirtschaft selbst wäre diese Trasse eine Katastrophe." Außer dem Flächenverlust durch Gleisbett und Brückenbauten würden zahlreiche Zwickel und Keile entstehen, die nur unwirtschaftlich zu bewirtschaften sind. Die Bewässerungsbrunnen würden von den Feldern getrennt und die Zufahrt zu den Feldern sehr erschwert. "Das idyllische Bild des alten Bauernweilers Grenzhof in der offenen Agrarlandschaft wäre gänzlich zerstört und die Wohnqualität stark gemindert. Stattdessen würden Bahngleise, Brücken, Auffahrrampen und Lärmschutzwände das Erscheinungsbild des Grenzhöfer Feldes prägen", heißt es in der Mitteilung.

Der nicht an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossene Grenzhof würde durch die Bahntrasse noch stärker von seinem "Mutterstadtteil" Wieblingen abgetrennt: Eine Fahrt mit dem Fahrrad auf den Landstraßen, die alle keinen Radweg haben, sei schon jetzt höchstgefährlich, besonders für die Grenzhöfer Kinder und Jugendlichen. Man wäre noch mehr auf das umweltschädliche Auto angewiesen, so der Stadtteilverein. Dem Grenzhof drohe letztlich dasselbe Schicksal wie Wieblingen, das durch zwei Autobahnen von seiner ehemals weiten, offenen Feldflur abgeschnitten wurde. "Dies soll dem Grenzhof erspart bleiben", fordert der Verein.

In Eppelheim, Plankstadt und Oftersheim haben sich schon Bürgerinitiativen gebildet, die diese Trasse verhindern wollen. Der "Verein zur Weiterentwicklung des Heidelberger Ortsteils Grenzhof" habe sich dem Widerstand angeschlossen und an Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker einen Offenen Brief geschrieben, den der Stadtteilverein unterstützt. "Wir rufen die Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker, an die der Offene Brief der Grenzhöfer gerichtet ist, auf, deren zutreffende Argumente zu übernehmen und die Bahntrasse durch das Grenzhöfer Feld zu verhindern."