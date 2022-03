Von Steffen Blatt

Heidelberg. Der Nahverkehr der S-Bahn Rhein-Neckar ist ein Erfolg. Seit dem Start vor fast 20 Jahren wurde das Liniennetz immer weiter ausgebaut, mit rund 440 Streckenkilometern ist es eines der größten in Deutschland. Der stark befahrene Abschnitt zwischen Mannheim und Heidelberg ist mittlerweile jedoch an seiner Kapazitätsgrenze angelangt und muss ausgebaut werden. Über ein Teilprojekt dieses Vorhabens informierte die Deutsche Bahn bei einer Online-Veranstaltung, an der rund 60 Interessierte teilnahmen. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Projekt.

Was ist geplant? Die bisher zweigleisige Strecke zwischen dem Halt Pfaffengrund/Wieblingen und dem Heidelberger Hauptbahnhof soll auf vier Gleise erweitert werden. Der etwa drei Kilometer lange Abschnitt ist mit Nah-, Fern- und Güterverkehr heute so stark ausgelastet, dass keine Erweiterung des Angebots möglich ist, gleichzeitig steigt nach Prognosen der Bahn der Bedarf: So wird sich der Nahverkehr zwischen Mannheim und Heidelberg im Zeitraum von 2014 bis 2030 verdoppelt haben. Für den Ausbau wird zum Teil die stillgelegte Trasse neben den bestehenden Gleisen reaktiviert. Insgesamt werden rund 25 Kilometer Schienen verlegt. Damit die beiden zusätzlichen Gleise an den Heidelberger Hauptbahnhof angebunden werden können, sind dort umfangreiche Weichenneubauten erforderlich. Am Halt Pfaffengrund/Wieblingen wird ein neuer Außenbahnsteig gebaut mit barrierefreien Zugängen vom Pfaffengrund aus.

Zudem wird im Zuge des Bauprojektes im Bereich Edingen-Neckarhausen ein neues Kreuzungsbauwerk entstehen. Dort trifft die Strecke von Mannheim Richtung Neckartal auf die Trasse Frankfurt – Karlsruhe. Durch das neue Bauwerk mit Unter- und Überführungen können die Züge in Zukunft parallel fahren und müssen nicht mehr wie heute warten, bis die Weichen gestellt sind.

Wie ist der Zeitplan? Die Vorplanung ist abgeschlossen, nun folgt die Entwurfs- und dann die Genehmigungsplanung. Das Eisenbahnbundesamt prüft den Bauantrag und erteilt die Genehmigung – das dauert. Die Arbeiten sollen laut dem zuständigen Projektleiter von DB Netz, Philipp Pontius, "Ende der 20er, Anfang der 30er-Jahre" starten. "Wir haben als Deutsche Bahn leider keinen Einfluss auf das Tempo der Genehmigung", sagte er auf Nachfragen nach dem langen Zeithorizont. Man hoffe aber auf von der Bundesregierung angekündigte Beschleunigungsgesetze. Geht es erst einmal los, dauern die Arbeiten sechs Jahre: So lange, da im laufenden Betrieb gebaut werden muss, weil die Strecke nicht voll gesperrt werden kann.

Werden Schallschutzwände gebaut? Ja, auf dem gesamten Abschnitt vom Kurpfalzring bis kurz hinter den Czernyring. Das habe eine erste Untersuchung ergeben, erklärte Projektleiter Pontius. Es würden noch weitere Schallschutzgutachten eingeholt und die genaue Lage und Höhe der Wände ausgearbeitet. In der Regel begrüßen Anwohner von Bahnstrecken, wenn Lärmschutzbauwerke errichtet werden, bei Cornelia Wiethaler ist das jedoch nicht der Fall. Sie wohnt im alten Bahnhofsgebäude am Halt Pfaffengrund/Wieblingen, direkt an Gleis 1. "Da sind 60 Zentimeter Platz vor unserem Fenster bis zum Bahnsteig, darum finden wir eine Wand an dieser Stelle keine gute Idee." Pontius verwies auf gesetzliche Vorgaben, brachte aber die Möglichkeit ins Spiel, transparente Elemente zu verbauen. Dass die Wände in diesem Bereich einfach weggelassen werden könnten, wie Wiethaler vorschlug ("Wir haben sehr gute Schallschutzfenster, und die Züge werden immer leiser"), wird seiner Ansicht nach nicht möglich sein.

Wird es Toiletten am Halt Pfaffengrund/Wieblingen geben? Das ist bisher nicht vorgesehen, auch weil die Station kein Bahnhof ist. Hier drängte Wiethaler, das noch einmal zu überdenken, denn häufig würden Bahnreisende ihr Geschäft in ihrem Garten erledigen. "Da finden wir auch veritable Haufen", berichtete sie. Häufig würden auch Menschen bei ihr klingeln und fragen, ob sie die Toilette nutzen dürften. "Das passiert besonders, wenn Züge ausfallen und die Menschen lange warten müssen." Pontius versprach, das Thema mitzunehmen in die weiteren bahninternen Gespräche.

Wie soll im engen Asternweg ein Fahrstuhl für den barrierefreien Zugang zum neuen Außenbahnsteig gebaut werden? Dort ist heute schon gerade so Platz für ein Auto auf der Straße. "Die Stelle ist sehr eng, das stimmt", gab Pontius’ Kollege Antoine Duchesne zu. Man habe aber eine Lösung gefunden, bei der die Durchfahrt für Pkw bestehen bleiben könne. Das sei eine Anforderung der Stadt Heidelberg gewesen. "Da ging es um Zentimeter", so der Projektsteuerer.

Was ist mit den Eidechsen? In den stillgelegten und überwucherten Trassen wurden bei ersten artenschutzrechtlichen Kartierungen streng geschützte Mauereidechsen festgestellt. Hier schreibt das Gesetz "Kompensationsmaßnahmen" vor. Wie die konkret aussehen, werde im weiteren Verlauf entwickelt, erklärte der Agrarwissenschaftler Christian Biernath, der bei der Bahn für Umweltbelange zuständig ist.

Was kostet das Projekt? "In dieser frühen Phase der Planung wäre es unseriös, konkrete Zahlen zu nennen", sagte Projektleiter Pontius. Die werde es in der kommenden Entwurfsplanung geben.

Info: Informationen zum Gleisausbau gibt es unter https://mannheim-heidelberg.deutschebahn.com.