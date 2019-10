Von Denis Schnur

Heidelberg. Eigentlich wollte man in diesem Jahr feiern. Schließlich stand ein großes Jubiläum an: Seit ziemlich genau 70 Jahren gibt es in der Weststadt bereits den Laden Risch, erst in der Römer- und seit 1990 in der Bahnhofstraße. Doch statt Geburtstagsdekoration sieht man derzeit von außen "Reduziert"-Schilder am Schaufenster - und am Montag beginnt der offizielle Schlussverkauf. Denn Kinderwagen Risch - eines der ältesten Geschäfte der Stadt - wird spätestens zum Jahresende schließen.

"Wir haben jetzt drei Monate gekämpft", erklärt Sigrid Bendinger im Büro am Ende des Ladens. "Jetzt können wir aber nicht mehr." Bendinger, Enkelin des Firmengründers Wilhelm Risch, hat den Laden lange geführt, bevor sie 2012 nach über 50 Jahren im Unternehmen in Rente ging. In den letzten Monaten hat sie sich nun wieder um das Geschäft gekümmert, denn die eigentliche Geschäftsführerin - ihre Schwester Andrea Hufnagel - ist krank.

Das ist auch der Grund, warum nach 70 Jahren bald Schluss sein wird. Denn seit Bendinger sich zurückgezogen hat, ist Hufnagel das Gesicht von Kinderwagen Risch. Sie kann jedoch nicht mehr arbeiten - und wird auch nicht so schnell wieder hinter der Ladentheke stehen können. Und da sie selbst keine Kinder hat und Bendingers Kinder andere Jobs haben, gibt es niemanden, der das Geschäft übernehmen könnte. "Ich bin jetzt 74 Jahre alt. Ich hab hier nichts mehr verloren", sagt auch Bendinger.

Sigrid Bendinger führte den Laden lange Zeit.

Nach der Bauhausfiliale in der Kurfürsten-Anlage ist es das zweite traditionsreiche Geschäft in der Weststadt, das binnen einer Woche die Schließung bekannt gibt. Und auch wenn Bendinger betont, dass der größte Laden der Bahnhofsstraße noch immer rentabel ist ("Wenn Andrea nicht krank wäre, hätten wir auf jeden Fall weiter gemacht"), sieht sie darin doch einen Trend: "Die Stadt hat uns das Leben hier nicht leicht gemacht." Immer wieder hätten Baustellen das Geschäft eingeschränkt: "Die Weststadtberuhigung war damals ein ganz massiver Eingriff." Aber auch die Neugestaltung der Bahnhofsstraße in den letzten Jahren sei ein Problem: "Davor gab es vor unserer Tür 20 Parkplätze, jetzt sind es zwei bis drei." Aber gerade die Bestseller des Geschäfts - Kinderwagen und Kindersitze - wollen die Kunden am eigenen Auto testen. "Auch die Baustelle am Hauptbahnhof haben wir sofort in der Kasse bemerkt."

Das dürfte auch dazu beigetragen haben, dass sich niemand gefunden hat, der den Laden kaufen und weiterführen möchte. "Das haben wir versucht. Aber ein Geschäft zu verkaufen, ist heute sehr schwer", so Bendinger. Deswegen steht mittlerweile fest: Spätestens zum Jahresende schließt Risch endgültig seine Pforten. Wie es danach mit dem 370-Quadratmeter-Laden weitergeht, weiß die ehemalige Geschäftsführerin noch nicht. Vermutlich wird er neu vermietet.

Doch dann wird - da ist Bendinger sicher - auch "ein Stück Stadtgeschichte" verloren gehen. "Es gibt kaum einen Heidelberger, der nicht mit Risch-Sachen aufgewachsen ist", so die 74-Jährige.