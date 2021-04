Heidelberg. (RNZ/ppf) In der Fotoausstellung "Queer Is Not Anti" präsentiert das Queer Festival Heidelberg mit Unterstützung des Amts für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg ab Samstag, 8. Mai 2021, Arbeiten von zwölf Fotograf*innen aus elf Ländern. Online sowie als Plakataktion im gesamten Heidelberger Stadtgebiet thematisiert die Ausstellung die Offenheit für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.

Ab dem 8. Mai zeigt die Ausstellung "Queer Is Not Anti" die Arbeiten der zwölf Gewinner*innen eines internationalen Fotowettbewerbs, den das Queer Festival Heidelberg mit Unterstützung des Amts für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg im März ausgelobt hatte. Eine Jury bestehend aus dem Fotografen und Mediakünstler Frederik Busch, den Fotograf*innen Margaux Corda, Giulia Iacolutti und Ngadi Smart sowie dem Leiter des Amts für Chancengleichheit Danijel Cubelic und den beiden Queer-Festival-Kuratoren Martin J.V. Müller und Dominic Hauser wählte die prämierten Projekte aus den mehr als 140 Einreichungen aus aller Welt aus. Die ausgezeichneten Projekte stammen aus Israel, Mexiko, Spanien, der Elfenbeinküste, Thailand, Brasilien, der Schweiz, Großbritannien, den USA, Russland und China.

Zu sehen ist die Ausstellung ab dem 8. Mai unter www.queer-festival.de. Ausgewählte Motive werden ab diesem Tag zudem für mehrere Wochen als Plakataktion im gesamten Heidelberger Stadtgebiet gezeigt.