Von Denis Schnur

Seit acht Jahren leitet Michael AlliMadi den Ausländer- und Migrationsrat (AMR, siehe Hintergrund), bis 2013 war er sogar Geschäftsführer des Landesverbandes der kommunalen Migrantenvertretungen Baden-Württemberg. Doch in Heidelberg könnte er am Donnerstag sein Amt verlieren. Geht es nämlich nach seinen Stellvertretern im Vorstand sowie einigen anderen AMR-Mitgliedern, wird der Vorsitzende in der nächsten Sitzung abgewählt.

"Das hatte sich ja schon angekündigt", erklärt Lukasz Siegwald, AMR-Vorstandsmitglied und einer der Unterstützer des Abwahlantrages. Als es bei der Organisation des Interkulturellen Festes, der bedeutendsten jährlichen Veranstaltung des Ausländerrates, in diesem Jahr große Probleme gab, hatte es im Juli Kritik von den Migrantenorganisationen gehagelt, einige Vertreter forderten damals schon den Rücktritt AlliMadis. Mehrere Vorstandsmitglieder hätten daraufhin eine Neuaufstellung des Gremiums verlangt: "Es gibt klar den Wunsch nach Veränderung. Für uns ist es Anstandssache, bei solcher Kritik von den Vereinen zurückzutreten", sagt Siegwald. AlliMadi habe sich dem jedoch nicht anschließen wollen.

Der Ausländer- und Migrationsrat (AMR) vertritt die Interessen der Heidelberger, die aus dem Ausland hergezogen sind oder einen Migrationshintergrund besitzen. Laut Stadt sind das derzeit rund 52.000 Menschen. Da diese in der Kommunalpolitik unterrepräsentiert sind, ist der AMR seit 1990 (damals "Ausländerrat") ihr erster Ansprechpartner. Der Rat setzt sich aus 20 Mitgliedern zusammen: 14 werden durch eine Wahl unter Heidelberger Ausländern bestimmt, die restlichen sechs - je zwei Flüchtlinge, Studenten und Wissenschaftler - vom Gemeinderat ernannt. Bei der letzten Wahl 2014 lag die Beteiligung jedoch bei nur 2,7 Prozent. Der AMR soll dafür sorgen, dass die Interessen ausländischer Bürger von der Politik gehört werden. Dazu bindet er auch Migrantenselbstorganisationen ein. Seit März 2017 kann er eigene Anträge zu Integrationsthemen im Gemeinderat stellen. Zudem unterstützt er Vereine, Verbände und Initiativen, die sich für den interkulturellen Austausch engagieren. 2015 baute der AMR etwa die Initiative "Kirchheim sagt Ja" mit auf, die die Integration von Flüchtlingen im Stadtteil fördert. dns

Die nötigen fünf Unterschriften, um die Abwahl des Vorstandes auf die Tagesordnung zu setzen, haben Siegwald und seine Mitstreiter problemlos zusammenbekommen, nach RNZ-Informationen stehen mindestens sieben AMR-Mitglieder hinter dem Vorstoß. Stimmt die Mehrheit des Gremiums dem Antrag zu, käme es am Donnerstag zu Neuwahlen des kompletten Vorstandes. Wie es dann weitergehen und wer den Posten des Vorsitzenden übernehmen soll, ist unklar. "Das entscheidet das Gremium und nicht wir im Vorstand", so Siegwald. Man wolle AlliMadi aber natürlich weiterhin im Gremium halten: "Er hat in den letzten acht Jahren viele positive Akzente gesetzt. Er könnte auch im Vorstand bleiben", erklärt der Uni-Mitarbeiter.

Michael AlliMadi ist sich dagegen sicher, dass es gar nicht erst so weit kommen wird: "Nach jetziger Lage der Dinge gehe ich davon aus, dass ich im Amt bestätigt werde", erklärt er gegenüber der RNZ. Es gebe im Gremium weiterhin eine "klare Mehrheit", die hinter ihm stehe. Das Vorgehen überrasche ihn jedoch, zumal es kein schlüssiges Konzept gebe, wie es danach weitergehe. "Deshalb habe ich nicht mit diesem Vorstoß, der das Gremium weiter spaltet, gerechnet." Auch die Kritik nach dem Interkulturellen Fest könne er nicht komplett nachvollziehen: "Da sollte sich jeder an die eigene Nase fassen und nach seiner eigenen Verantwortung fragen - gerade innerhalb des Vorstandes."

Nach der Sitzung am Donnerstag gelte es, die Wogen in dem Gremium wieder zu glätten: "Wir müssen dann einen Schlussstrich ziehen und gemeinsam weiter arbeiten - in welcher Konstellation auch immer", so AlliMadi.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version hieß es irrtümlich, dass AlliMadi seit 2014 Geschäftsführer des Landesverbandes der kommunalen Migrantenvertretungen Baden-Württemberg sei. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.