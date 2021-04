Seiner Zeit immer einen Schritt voraus: der in Heidelberg-Neuenheim tätige Physiker Dr. Robert Schmidt. Gerade hat er die Berechnungen der Feiertage im Jahr 2023 abgeschlossen. Foto: pr

Von Julia Lauer

Heidelberg. Anders als Weihnachten ist Ostern kein fixer Termin im Kalender. Wie man das Datum des höchsten christlichen Fests bestimmt, hat im Laufe der Geschichte nicht nur die Kirche, sondern auch Naturwissenschaftler beschäftigt. Das Astronomische Rechen-Institut am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg gibt jedes Jahr ein Buch mit den "Astronomischen Grundlagen" heraus, die in vielen Kalendern Aufnahme finden. Der Physiker Dr. Robert Schmidt beschäftigt sich im Zuge dessen auch mit der Bestimmung von Ostern. Im RNZ-Gespräch erklärt er, warum das Fest dieses Jahr im kalendarischen Mittelfeld liegt, warum die Berechnung so kompliziert ist – und warum dafür dennoch ein einfacher Taschenrechner reicht.

Herr Schmidt, wir stecken mitten in den Osterfeierlichkeiten. Können wir sicher sein, dass an diesem Sonntag wirklich Ostersonntag ist?

Das ist sicher, es steht auch schon lange fest (lacht). Die gregorianische Reform hat 1582 genau festgelegt, wie man das Osterdatum bestimmt. Aber natürlich hat man sich auch davor schon, in den frühen Jahren des Christentums, viele Gedanken gemacht, wann Ostern gefeiert wird.

Das Konzil von Nizäa hat im Jahr 325 bestimmt, dass das Fest der Auferstehung jedes Jahr am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird. Wie kompliziert ist die Berechnung?

Dieser Vollmond nach Frühlingsbeginn war am vergangenen Wochenende zu sehen, und an diesem Sonntag ist Ostern. Es reicht aber für die Bestimmung des Osterfestes nicht, den Mond anzusehen. 1582 hat man die Ermittlung des Termins verbessert. Seitdem gibt es eine Berechnung, die sehr komplex, aber auch sehr gut durchdacht ist. Denn man weiß, dass sich die Neumondphase alle 19 Jahre wiederholt. Die Jahreslänge passt dazu aber nicht ganz, deshalb benötigt man neben Schalttagen noch Anpassungen der Mondphase. Die gregorianische Reform hat diese Überlegungen aufgegriffen und das Osterdatum neu geregelt. Seitdem wird Ostern mit dieser wohl definierten Rechnung bestimmt. Dass morgen Ostersonntag ist, steht schon seit damals fest.

Moment, seit damals?

1603 publizierte der Mathematiker Christophorus Clavius ein Buch, in dem kommende Osterfeste bestimmt werden, das reicht sogar bis ins Jahr 5000. In jenem Jahr wird Ostern am 30. März gefeiert.

Trotzdem berechnen Sie für das Astronomische Rechen-Institut der Universität Heidelberg wichtige Daten, die in deutsche Kalender wandern. Heißt das, Sie überprüfen sie vielmehr?

Jedes Jahr geben wir die "Astronomischen Grundlagen" als Buch heraus. Uns interessieren Auf- und Untergang von Sonne und Mond, aber auch die Ermittlung von Feiertagen. Im Zuge dessen überprüfen wir auch das Osterdatum, aber das ist nur ein kleiner Teil dieser Arbeit. Dazu nutzen wir die Formel, die der Mathematiker Carl Friedrich Gauß entwickelt hat.

Mit welchem Jahr waren Sie dabei zuletzt befasst?

Gerade habe ich die Berechnungen für 2023 abgeschlossen. Die ersten Nachfragen haben wir im November erhalten.

Eben haben Sie die Gauß’sche Osterformel angesprochen. Im Internet findet sich: f = (c+11d+22e)/451. Ist sie das?

Das ist ein wichtiger Teil der Formel. Es gibt sie allerdings in verschiedenen Darstellungen. Für die Berechnung braucht man gewisse Größen: etwa die Jahreszahl und den 19-jährigen Mondzyklus, man braucht den Schalttagrhythmus, und man muss die Wochentage berücksichtigen, weil Ostern immer sonntags ist. Es ist kompliziert, man muss elf Schritte durchgehen, um das Datum zu bestimmen.

Machen Sie das mit Ihrem Laptop oder mieten Sie dafür einen Hochleistungsrechner, zum Beispiel in Stuttgart?

Für die Berechnung reicht ein einfacher Taschenrechner.

Das heißt, Sie schauen für Ihre astrophysikalischen Berechnungen gar nicht in den Himmel?

Die meiste Zeit über arbeite ich als Astrophysiker, aber die Feiertage zu berechnen, würde ich nicht als astrophysikalische Arbeit bezeichnen. Damit beschäftige ich mich etwa zwei Wochen im Jahr. Wir aktualisieren die katholischen Heiligentage, nehmen neue Feiertage wie den Weltfrauentag auf und überprüfen weitere Daten. Das Osterdatum zu bestimmen, beschäftigt mich jedes Jahr eine Viertelstunde. Astrophysik wäre, zu erklären, woher die Formel kommt.

Ostern bewegt sich jedes Jahr in einem Fünfwochenzeitraum zwischen dem 22. März und dem 25. April. Dieses Jahr liegen wir gewissermaßen im Mittelfeld. Woran liegt das?

Die frühen und die späten Osterdaten kommen tatsächlich seltener vor. Das liegt daran, wie der Mond durchs Jahr wandert. Interessant ist aber vor allem, dass Ostern nicht auf den 26. April fallen kann. Das wollte man nicht, man fand das zu spät, deshalb hat man dafür eine Extra-Ausnahme geschaffen. Denn von der Oster-Theorie her, die besagt, dass Ostern nach dem Frühlings-Vollmond liegt, wäre durchaus möglich, dass Ostern auf den 26. April fällt. Aber bei der gregorianischen Reform war man der Ansicht, dass dieser Termin zu spät ist. Gauß hat das auch in seine Formel mit aufgenommen.

Viele bewegliche Kirchentermine hängen vom Datum des Osterfestes ab. Kommt dem Ostertermin deshalb bei Ihren "Astronomischen Grundlagen" ein besonderer Stellenwert zu?

Ostern ist ein wichtiger Fixpunkt, aber auch Weihnachten. Da steht das Datum zwar fest, aber von Weihnachten ausgehend lässt sich auch manches festlegen, zum Beispiel der Beginn des Advents. Aber es gibt weitere wichtige Daten. Am 2. Februar etwa wird Mariä Lichtmess gefeiert. Das Fest ist zwar nicht so bekannt, aber vor zwei oder drei Jahren hat die evangelische Kirche neu geregelt, dass die Epiphanias-Zeit, die am Dreikönigstag beginnt, an Mariä Lichtmess endet. Die dann folgende Vorfastenzeit ist wiederum variabel. Das muss man erst einmal wissen. Weil ich Naturwissenschaftler bin und kein Theologe, habe ich evangelische und katholische Berater.

Zählen denn auch Kirchen zu Ihren Kunden?

Es sind mehr als einhundert Kunden, die jedes Jahr unsere Daten kaufen. Die meisten interessieren sich eher für unsere Basisdaten. Sie wollen wissen, wann Mond und Sonne auf- und untergehen. Aber wir haben auch ein paar Kunden aus dem kirchlichen Bereich. Es gibt aber auch Orden, die kirchliche Daten veröffentlichen.

Sind Ihre Daten also nicht für ganz Deutschland verbindlich? Die Vorgängerorganisation des Astronomischen Rechen-Instituts wurde immerhin vom preußischen König gegründet, um ein Monopol auf Kalender zu haben.

Die Zeiten sind vorbei: Ein Monopol haben wir heute nicht mehr. Wir veröffentlichen einfach ein Buch.

Gibt es mitunter Unstimmigkeiten bei der Berechnung von Feiertagen?

Es gibt lokale Bräuche, die sich von Ort zu Ort unterscheiden. Erntedank wird meistens am ersten Sonntag im Oktober gefeiert, manche Gemeinden begehen dieses Fest aber schon mal im September, wenn der 30. ein Sonntag ist.

Noch mal zu Ostern. Die Ostkirchen feiern Ostern in diesem Jahr am 2. Mai. Das ist später als in vielen anderen Jahren. Kennen Sie sich damit auch aus?

Die Gauß’sche Osterformel kann man auch für das orthodoxe Osterfest nutzen. Dabei bleiben die Elemente unberücksichtigt, die in der Westkirche mit der gregorianischen Reform eingeführt wurden, die Anpassung der Schalttagsregel und der Mondphasen. Lässt man das weg, erhält man das orthodoxe Osterdatum. In unserem Buch ist das Osterdatum der Ostkirchen auch aufgeführt. Und auch die wichtigen jüdischen Feste sowie die islamischen Monatsanfänge sind darin enthalten.