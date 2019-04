Von Denis Schnur

Heidelberg. Das Haus war das falsche, der Schock saß trotzdem tief: In der Nacht zum 1. April wurde das ehemalige Wohnhaus eines Heidelberger Journalisten mit roter Farbe beschmiert. In großen Buchstaben stand der Name seines Sohnes an der Wand, darunter: "Papa tötet dich". Links daneben prangte ein großes Kreuz. Für den Mann, den die Aktion offenbar treffen sollte, ist klar: Hinter der Tat stehen Rechtsextreme, die ihn einschüchtern wollen.

Denn der Heidelberger - er möchte anonym bleiben, um seine Familie zu schützen - tritt nicht nur für die SPD zur Kommunalwahl am 26. Mai an, er engagiert sich seit Jahrzehnten gegen Rechtsradikalismus. Er dokumentiert rechte Demonstrationen und Ausschreitungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, schreibt darüber in Blogs, veröffentlicht Fotos in verschiedenen Zeitungen. Zudem hält er bundesweit Vorträge zum Thema Rechtsextremismus und hat in Heidelberg das "Netzwerk gegen Rechts" mitgegründet.

Sein Engagement bringt ihn seit 2017 auch regelmäßig ins rheinland-pfälzische Kandel, wo es nach der Tötung einer 15-Jährigen durch einen Flüchtling immer wieder zu Demonstrationen kam. Schon dort hätten ihn Rechtsradikale bedroht, berichtet der Journalist der RNZ. Viermal seien die Reifen an seinem Auto aufgeschlitzt worden, noch öfter habe er Nazi-Aufkleber auf dem Fahrzeug gefunden. Auch bei seinen Vorträgen seien immer wieder Störer aufgetaucht; im Internet werde er regelmäßig beschimpft und bedroht.

Deshalb ist er sicher, dass es sich bei der Farbattacke um einen politisch motivierten Anschlag handelt. Denn die Methode habe System: "Akteure des rechten Spektrums sehen es überhaupt nicht gerne, wenn sie kritisch beobachtet werden. Es ist mittlerweile bundesweit so, dass kritische Journalisten und Journalistinnen von rechten Banden bedroht und eingeschüchtert werden." Die daraus folgende Angst vor Gewalt, Überwachung und Belästigung wirke sich natürlich extrem auf die Arbeit aus, so der Journalist und Kommunalpolitiker.

Er selbst will sich durch die Drohungen aber nicht von seiner politischen Arbeit abbringen lassen: "Ich habe meine Haltung", zeigt er sich entschlossen. Er habe überhaupt keine andere Wahl, als weiterzumachen. "Keinen Schritt zurück!"

Trotzdem sei er nun natürlich deutlich vorsichtiger, wenn er unterwegs sei - auch wenn die Täter in diesem Fall dilettantisch vorgegangen sind. Bei einer groben Internetrecherche haben sie wohl eine alte Adresse des Mannes gefunden. Dort wohnt er seit Jahren schon nicht mehr - und der angesprochene Sohn ist mittlerweile erwachsen und aus Heidelberg weggezogen.

Anzeige hat der Journalist trotzdem erstattet. Bei der Polizei will man sich zwar nicht festlegen, gegenüber der RNZ hält ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim eine politisch motivierte Tat jedoch für wahrscheinlich. Deswegen liege der Fall bei der Abteilung Staatsschutz. Zu Verdächtigen konnte der Sprecher jedoch nichts sagen: "Wir sind noch mitten in den Ermittlungen."

Dass rechte Gewalt in Deutschland zunimmt, sieht der Sozialdemokrat, dem der Angriff wohl galt, auch in der Politik begründet. Vor allem die AfD sei mitverantwortlich dafür, dass "Rechtsextreme sich heute extrem ungehemmt äußern und bewegen".

Probleme sieht er aber auch bei der CDU, die sich zu wenig gegen Rechtsextremismus einsetze. "Dort hat man offensichtlich mehr Angst vor Antifaschisten als vor marschierenden Rechtsextremen." Denn die Christdemokraten seien neben der FDP "die einzigen demokratischen Parteien im Gemeinderat, die sich nicht im Heidelberger Netzwerk gegen Rechts beteiligen".