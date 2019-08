Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Für Florian Benz, Pressesprecher der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, ist es nichts Neues. "Das gab es in der Vergangenheit immer wieder, dass sich Fahrgäste wunderten, wie unsere Ansagen betont werden." Seinem Arbeitgeber habe das sogar bereits eine eigene Wortschöpfung eingebracht: "RNV-Deutsch".

Auch bei der RNZ beschweren sich Nutzer von Bussen und Bahnen gelegentlich über die etwas gewöhnungsbedürftige Betonung in den RNV-Fahrzeugen - bis vor Kurzem etwa über die Aussprache von "Gadamerplatz". Aber wer steckt eigentlich hinter den Ansagen? Und warum kann man die nicht einfach richtig aussprechen?

Wer Antworten auf diese Fragen sucht, muss die RNV-Zentrale in Mannheim besuchen. In einem großen Büro hinter zwei Bildschirmen sitzt Frank Thrum. Bei ihm läuft alles zusammen, was mit Sprachansagen zu tun hat. "Er ist unser Mann der Töne", sagt Benz. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Denn es gibt auch eine Frau der Töne. "Eigentlich heißt sie Julia, aber wir nennen sie Steffi", sagt Thrum.

"Steffi", das ist eine Computerstimme. Jede RNV-Ansage, egal ob es sich um einen Warnhinweis, eine Verspätung oder eine Haltestelle handelt, stammt von ihr. Früher, erzählt Thrum, seien die Ansagen noch von Menschen gekommen. "Wir hatten rund zwölf Sprecherinnen und Sprecher, die dafür zuständig waren - unter anderem Schauspieler vom Mannheimer Theater", sagt Benz.

Doch die Technik ist besser geworden. Und menschliche Stimmen altern, erkranken, gehen in Rente und kosten mehr. "Deshalb läuft das seit mehr als zehn Jahren fast komplett automatisiert."

Ganz automatisch geht es aber doch nicht. Alle Ansagen landen als Textdatei bei Frank Thrum. Er überträgt sie in das Computerprogramm, das daraus künstliche Ansagen generiert - mit der Stimme von "Steffi". "Sie spricht, wie man’s schreibt", sagt Thrum und lächelt. Das sei natürlich nicht immer perfekt. Manchmal klinge es zu abgehackt, manchmal stimme die Betonung nicht. Dann ist Thrum gefragt. Mithilfe der codierten Lautschrift Sampa kann er die Ansagen der Computerstimme verbessern, Tonhöhe, Geschwindigkeit und eben auch Betonung ändern.

Doch das geht nur bis zu einer bestimmten Grenze. "Wenn Sie die Ansage mehrere Male hintereinander hören, hören Sie irgendwann keinen Unterschied mehr", sagt Thrum. Hinzu komme, dass die Ansagen im Büro anders klingen als über die Lautsprecher in den Fahrzeugen.

Und dann gebe es da noch Haltestellen, da könne man die Lautschrift so oft ändern, wie man will - Steffi spricht’s immer gleich aus. "Es gibt einen kleinen Prozentteil an Ansagen, da gelangen wir mit unserer Technik einfach an Grenzen", so der "Mann der Töne".

Dennoch nehme man Beschwerden von Fahrgästen natürlich ernst. "Wir versuchen, die Ansagen dann nachzubearbeiten." In der Vergangenheit habe er dafür sogar mit einer Sprachtrainerin zusammengearbeitet. Die Aussprache aller Ansagen zu perfektionieren, sei bei knapp 3000 Stück im gesamten Zuständigkeitsbereich aber kaum möglich, erklärt Benz.

Außerdem, sagt Thrum, werde der Fahrplan bis zu drei Mal die Woche aktualisiert. Dazu kommen spontane Ansagen, etwa zu Umleitungen aufgrund von Sperrungen. Oft hat Thrum nur wenige Stunden, bis die Sprachdateien auf die Bordrechner der Busse und Bahnen geladen werden.

"Allen können wir es sowieso nicht recht machen", sagt Thrum. Geht es nach ihm, dann könnte man in Bus und Bahn ohnehin etwas mehr Pragmatismus an den Tag legen. "Schließlich geht es ja nicht nur um die Aussprache, sondern vor allem um den Informationsgehalt."