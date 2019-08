Heidelberg. (dns) Die drei größten Fraktionen im Heidelberger Gemeinderat - Grüne, CDU und SPD - begrüßen den Vorstoß Rebmanns. Am positivsten bewertet ihn CDU-Kreisvorsitzender und Stadtrat Alexander Föhr: "Die Fläche muss natürlich noch geprüft werden, aber auf den ersten Blick könnte das ein guter Kompromiss sein." Damit würde das Zentrum in der Nähe Heidelbergs bleiben - was für Mitarbeiter und Ehrenamtliche wichtig ist -, gleichzeitig würde PHV für die Entwicklung frei. Wegen der geografischen Lage der Fläche könne sich Föhr vorstellen, dass Heidelberg weiter vom LEA-Privileg profitiert: "Das ist Verhandlungssache, und das Land ist da sicher gesprächsbereit."

"Der Vorschlag aus Eppelheim ist durchaus interessant und als Alternativstandort sicher überlegenswert", erklärt auch der Chef der Grünen-Fraktion, Derek Cofie-Nunoo. Er betont aber auch: "Das Areal muss gründlich geprüft werden, ob es die Anforderungen für eine würdige Unterbringung für Menschen auf der Flucht erfüllt."

Auch die SPD ist für den Vorschlag offen: Für Stadträtin Monika Meißner ist die Fläche geeigneter als die Wolfsgärten. "Da ist man nicht so eingekesselt", so die Wieblingerin. Sie könnte sich die Verlagerung nach Eppelheim durchaus vorstellen. Zumal Heidelberg nicht auf das LEA-Privileg angewiesen sei: "Wir haben uns ja auf die Unterbringung eingerichtet." Meißner mahnt aber auch: "Der Vorschlag muss Akzeptanz in der Bevölkerung finden."

Stärker betroffen wären die Pfaffengrunder - und dessen Stadtteilsvereinsvorsitzender ist alles andere als begeistert: "Immer wenn es bei einer Einrichtung heißt ,Keiner will sie’, landet man beim Pfaffengrund", ärgert sich Heinz Schmitt. "Die Eppelheimer können ja wunderbar sagen: Auf die Seite der A 5 könnt ihr’s machen." Natürlich müssten die Menschen angemessen untergebracht werden, so Schmitt. "Aber bei den Wolfsgärten hat jeder gesagt: ,Das ist zu nah an der Autobahn!‘ Hier wäre es genauso an der Autobahn."

Die Verwaltung will sich dagegen nicht äußern: "Zu dem Eppelheimer Vorschlag können wir keine Stellung nehmen", erklärt ein Stadtsprecher. Es sei Aufgabe des Landes, zu bewerten, ob die Option für ein Ankunftszentrum geeignet wäre.

Eppelheim. (aham) In der Eppelheimer Kommunalpolitik war der Aufschrei am Dienstag groß. Die meisten Gemeinderatsfraktionen halten überhaupt nichts davon, wenn das Ankunftszentrum für Flüchtlinge auf Eppelheimer Gemarkung entstünde. Und noch viel weniger halten die Stadträte davon, dass sie von diesen Plänen aus der Zeitung erfahren mussten.

"Das ist nicht gut gelaufen", meint Grünen-Chefin Christa Balling-Gündling. "Wenn wir im Vorfeld informiert worden wären, dann hätten wir schon eher das Für und Wider abwägen können." Und für die stärkste Fraktion in Eppelheim steht fest: Die Gegenargumente überwiegen. "Das Areal ist eine wichtige Frischluftschneise - und dort sind mit die besten Böden für die Bauern", so Balling-Gündling. Daher könne es nicht sein, dass eine solch ökologische Fläche versiegelt werde. Zudem habe Eppelheim bereits für die sogenannte Anschlussunterbringung vorgesorgt.

Ähnlich argumentiert Bernd Binsch, Fraktionsvorsitzender der Eppelheimer Liste: "Wir haben schon mehrere Millionen Euro in die Flüchtlingsunterbringung investiert." Neben den drei städtischen Unterkünften gebe es zudem noch Unterkünfte des Kreises in der Stadt - und Eppelheim müsse sich um die Integration aller Neuankömmlinge kümmern. Binsch betont: "Integration ist eine Leistung." Daher könne er nicht nachvollziehen, warum sich Eppelheim um das Ankunftszentrum bewerbe.

Auch CDU-Fraktionsvorsitzender Trudbert Orth ärgert sich über den "Alleingang" von Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Er ist überzeugt: "In Eppelheim gibt es für ein Ankunftszentrum keine Mehrheit - weder in der Bevölkerung noch im Gemeinderat." Orth fürchtet steigende Kriminalität im Ort: "Und das wollen wir nicht."

Nur bei der SPD ist man gelassen: "Das sind alles nur Überlegungen", sagt Alexander Pfisterer. Bei diesen gehe es um einen Flächentausch mit Heidelberg, so der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende. Und: "Heidelberg fand die Fläche aber nie wertig genug." Dabei gebe es für die Nachbarstadt genug Nutzungsmöglichkeiten - nicht nur für ein Ankunftszentrum, meint Pfisterer.