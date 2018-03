Heidelberg. (ste) Oberbürgermeister Eckart Würzner hatte es schon nach Stuttgart geschrieben, jetzt macht die Verwaltung ernst: Sie wird am Donnerstag dem Gemeinderat vorschlagen, die Vereinbarung mit dem Land über die Nutzung von Patrick-Henry-Village (PHV) als Ankunftszentrum für Flüchtlinge nicht zu verlängern - es sei denn, das Innenministerium legt ein schlüssiges Konzept und einen konkreten Zeitplan für die Verlegung des Zentrums vor. Nur dann kann sich die Verwaltung die Verlängerung der Vereinbarung über den 30. April hinaus vorstellen.

Neben dieser Vereinbarung mit dem Land gibt es noch die baurechtliche Beurteilung. Denn für den Betrieb des Ankunftszentrums ist eine Baugenehmigung notwendig. Die wurde bisher nur befristet erteilt, und diese Frist läuft schon am 20. März ab. Laut der Beschlussvorlage für den Gemeinderat kommt eine Zustimmung nach der Landesbauordnung aus verschiedenen Gründen nicht mehr in Betracht. Bei der Einrichtung handele es sich auch nicht um ein Zentrum zur Unterbringung von Flüchtlingen, sondern - weil sie nur relativ kurz in PHV bleiben - lediglich zu deren Registrierung. Damit sei auch nicht das Heidelberger Baurechtsamt zuständig, sondern das Regierungspräsidium. Der Gemeinderat könne die Einrichtung aber noch ein weiteres Jahr dulden.