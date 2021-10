> Von der Aufstellung des Bebauungsplans sind mehrere Grundstücke am Schloß-Wolfsbrunnenweg auf 14,7 Hektar Fläche betroffen, etwa jene vom Schloß-Wolfsbrunnenweg 6 bis zur Nummer 22 und bis zum Elisabethenweg 1. Eine Veränderungssperre schützt den Bereich so lange, bis der Bebauungsplan gültig ist. Ein Bebauungsplan ist ein Instrument zur räumlichen Planung. Im Bebauungsplan legt eine Gemeinde die zugelassenen, städtebaulich relevanten Nutzungen auf einem Grundstück fest. Laut Stadt haben die beiden Bauvorhaben am Schloß-Wolfsbrunnenweg 16 und 18 gezeigt, dass bei den Villenanlagen oberhalb des Schlosses ein Bauwille bestehe und städtebaulich relevante Veränderungen nicht auszuschließen seien. "Um diese Veränderungen gemäß dem Grundsatz der städtebaulichen Ordnung steuern zu können, soll mit dem Bebauungsplan ,Villenanlagen oberhalb des Schlosses‘ für den bislang unbeplanten Bereich zwischen den angrenzenden rechtskräftigen Bebauungsplänen entsprechendes Planungsrecht geschaffen werden", heißt es aus dem Rathaus. ani