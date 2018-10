Heidelberg. (van) Der Angriff auf eine Joggerin am Leinpfad am Neckar hatte viele Frauen in Heidelberg beunruhigt: Am helllichten Tag wurde am 7. März eine Joggerin auf dem Leinpfad attackiert. Ein Mann schlug ihr dreimal mit einem faustgroßen Stein auf den Kopf.

Jetzt ist das Urteil im "Leinpfad-Prozess" gefallen: Der 19-jährige Eppelheimer Markos S. muss wegen gefährlicher Körperverletzung nach dem Jugendstrafrecht für vier Jahre ins Gefängnis. Das teilt das Landgericht am Montag mit.

Markos S. soll durch eine Erklärung seines Verteidigers die Tat gestanden haben, ohne sich zum Motiv zu äußern. Verurteilt wurde der 19-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung, nicht aber wegen versuchten Mordes.

In dem Verfahren war nach Verlesung der Anklageschrift die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden.