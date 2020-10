Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Von DVDs über Stehlampen und Kleiderschränke bis zu Bierkrügen, T-Shirts und sogar Waschmaschinen – im Recyclingkaufhaus im Pfaffengrund findet sich fast alles, was man für sein Zuhause braucht. Seit September gibt es hier auf rund 700 Quadratmetern Möbel, Bücher, Kleidung und Hausrat aus zweiter Hand – alles nachhaltig und für den kleinen Geldbeutel.

Nachdem Wolfram Plank im letzten Jahr sein Recyclingkaufhaus unweit des Hauptbahnhofs schließen musste, gibt es jetzt wieder zwei Recyclingkaufhäuser in Heidelberg: Neben dem neuen Geschäft im Pfaffengrund, das von den Brüdern Arthur und Evgen Bronshtein geführt wird, betreibt Plank ein Kaufhaus am Römerkreis sowie ein weiteres Geschäft in Edingen-Neckarhausen.

Ein Großteil der Möbel, Antiquitäten und Haushaltsgegenstände stammt aus Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, zudem können Privatpersonen auch gebrauchte Dinge vor Ort abliefern. Für Plank eine absolute Win-Win-Situation: "Die Leute werden ihre alten Dinge los, über die sich jemand anderes noch freut." Im Recyclingkaufhaus finden Kunden Möbel mit Geschichte, die vielleicht den ein oder anderen Makel aufweisen, deswegen aber noch lange nicht im Müll landen müssen. Manchmal entdecken Plank und sein Team bei den Entrümpelungen sogar richtige Schätze wie etwa einen Stich von Claude Monet oder wertvolle Porzellanfiguren.

Während die etwas teureren Antiquitäten im Geschäft am Römerkreis landen, findet sich in der neuen Verkaufshalle in der Dischingerstraße alles, was man für die Wohnungsausstattung braucht: Neben Einbauküchen stehen zahlreiche Bettgestelle, in den Regalen türmen sich Gläser und Geschirr, und in einer Ecke gibt es sogar Wandfarbe. Am beliebtesten ist bei den Kunden allerdings der Hausrat: "Gute Töpfe und Pfannen sind teuer in der Anschaffung und gehen bei uns immer ruck-zuck weg", so Plank. Einige Kunden suchen gezielt nach bestimmten Möbelstücken, andere wollen hingegen in den Regalen stöbern. Manchmal verbindet sich auch das eine mit dem anderen: Eine Kundin wollte sich ursprünglich nach einer Küche umsehen und entdeckte in einer Ecke zufällig die ideale Ergänzung für ihr Geschirr. "Ohne zu suchen, etwas Schönes finden, hat schon einen besonderen Reiz", findet sie.

Preisschilder sucht man im Recyclingkaufhaus allerdings vergeblich, wie Plank erklärt: "Wir verkaufen unsere Möbel an sozial schwache Menschen, die manchmal dringend Hilfe brauchen – da kommen wir mit dem Preis auch mal entgegen oder verschenken sogar Dinge." Mit seinen Recyclingkaufhäusern möchte Plank schließlich nicht nur Nachhaltigkeit fördern, sondern auch gleichzeitig etwas für seine Mitmenschen tun.

Info: Das neue Recyclingkaufhaus befindet sich in der Dischingerstraße 2. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr. Parkplätze sind vorhanden, falls man kein eigenes Auto hat, kann man sich die Möbel gegen einen Aufpreis liefern lassen.