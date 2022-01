Heidelberg. (hob) Schockiert und traurig hat die Universität mitsamt ihrer Leitung auf die schrecklichen Nachrichten aus dem Neuenheimer Feld reagiert: dass einer ihrer Studenten am Centre for Organismal Studies (COS) auf seine Kommilitonen geschossen und eine 23-Jährige und sich selbst getötet hatte.

"Als ich davon erfuhr, war ich fassungslos. Die Universität als Ganze ist betroffen und getroffen", sagte Rektor Bernhard Eitel abends in einer Pressekonferenz in Mannheim. Eitel dankte denjenigen, die geistesgegenwärtig den Alarmknopf im Hörsaal gedrückt hatten und es so mit ermöglicht hatten, dass die Polizei schnell in das Gebäude "Im Neuenheimer Feld 360" gelangen konnte. Für den Rektor war die Tat ein "Angriff auf Menschen, aber auch ein Angriff auf die akademische Offenheit." Und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer fügte hinzu: "Diese Tat betrifft einen Ort der Zukunft, der Zuversicht, der Offenheit und der Begegnung."

Amoklauf in Heidelberg - Statement von OB Würzner und Unirektor Eitel Kamera: Sandra Kettenmann / Produktion: Sabrina Lehr und Sandra Kettenmann

Der Attacke auf die Offenheit will sich die Universität nicht geschlagen geben. Er habe es dem Dekan der Fakultät für Biowissenschaften freigestellt, ob er die Lehrveranstaltungen für diesen Dienstag absagen wolle, so Eitel. Der Hörsaal des COS bleibt vorerst geschlossen, teils um die Ermittlungen nicht zu behindern, aber auch aus Pietätsgründen. An der restlichen Universität will man aber weitermachen. "Unser Motto ist ,semper apertus – immer offen’ und daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern", so Eitel. Stattdessen wolle man allen, die die Tat miterleben mussten und die schreckliche Nachricht aus dem nächsten Umfeld erst einmal verarbeiten müssen, Raum geben – zur Trauer, für Gespräche, für Begegnungen. Noch am Montag, um 22 Uhr, öffnete die Peterskirche ihre Türen. Seelsorger standen für Gespräche bereit. In der Peterskirche soll es auch am kommenden Montag um 12.15 Uhr eine Gedenkfeier geben. Leider müsse der Zugang wohl wegen Corona beschränkt werden, so Eitel. Die Veranstaltung werde aber im Livestream übertragen. Pünktlich um 12.24 Uhr – und damit genau eine Woche nach der Alarmierung der Polizei wird das Leben an der Universität für eine Schweigeminute stillstehen.

Auch wenn der Schütze vermutlich ein Einzeltäter war, wartet auf die Ermittlungsbehörden noch viel Arbeit. Das Laptop und die anderen elektronischen Geräte, die Kripo und Staatsanwaltschaft bei der Durchsuchung der Mannheimer Wohnung des 18-Jährigen beschlagnahmt hatten, müssen ausgewertet, die 29 Zeugen, die zum Tatzeitpunkt im Hörsaal waren, nochmals vernommen werden. Polizeichef Siegfried Kollmar und der leitende Oberstaatsanwalt Andreas Herrgen hoffen auch, bald mehr über die Verkäufer der beiden Gewehre herausgefunden zu haben.

Und auch die Hintergründe der an den Vater geschickten Textnachricht ("Es müssen jetzt Leute bestraft werden") werden noch eruiert: Die Hintergründe zur Motivation des Erstsemesters, der im Hörsaal um sich schoss, werden sicherlich auch die weiteren Schritte an der Universität beeinflussen.