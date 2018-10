Heidelberg. Der Verein "Neckarorte" hat wieder Wunder gewirkt. Ein bisschen Sand, ein paar Liegestühle, einige Reihen Paletten, ein wenig Beton, eine Bar, ein Espresso-Bike - et voilà: Der Bereich rund um das alte Römerbad bei der Ernst-Walz-Brücke am nördlichen Neckarufer erstrahlt in neuem Glanz.

Am Freitag wurde der nun fünfte Neckarort ganz offiziell eingeweiht - und das bei schönstem Abendlicht. Die Ehrenamtlichen vom Verein freuten sich über das Sommerwetter, das das ganze Wochenende anhalten soll, dankten aber auch der Stadt: "Es ist toll, dass sie uns den Weg frei macht, um zu zeigen, was an diesem Ort möglich ist", meinte Dirk Rulffes, Architekt und Neckarortler seit der ersten Stunde. Und das ist einiges. Das haben die Vereinsmitglieder schon jetzt gezeigt.

Wer sich selbst überzeugen will, hat noch bis Sonntag Gelegenheit dazu: Denn bis dahin gibt es ein buntes Programm mit Kunst, Musik und Akrobatik. Also unbedingt vorbeischauen - und den Ort genießen, den es so sonst nicht gibt. Noch. ani