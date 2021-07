Heidelberg. (RNZ) Die Berufungsverhandlung in Sachen "Alter Kohlhof" wird vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe nicht wie geplant am 6. Juli, sondern erst am 5. August verhandelt. In dem jahrelangen Streit geht es darum, ob die Stadt Heidelberg das Recht hat, den Alten Kohlhof von den Eigentümern zurückzukaufen.

Hintergrund ist eine umstrittene Eintragung im Grundbuch, aus der nach Lesart der Stadt hervorgeht, dass der Eigentümer des Anwesens am Königstuhl eine Gaststätte betreiben muss. Die Stadt hatte vor dem Heidelberger Landgericht im Juni 2019 allerdings eine Niederlage erlitten – und Berufung eingelegt. Im ehemaligen "Alten Kohlhof" hat sich mittlerweile das Sternerestaurant "Oben" etabliert.