Seit dem 4. April sind die Sanierungsarbeiten an der Alten Brücke in vollem Gange. Eine Spezialkonstruktion sorgt dafür, dass die Pfeiler trocken liegen. Foto: Philipp Rothe

Von Robin Höltzcke

Heidelberg. Die massiven Pfeiler der Alten Brücke scheinen für die Ewigkeit gemacht zu sein. Doch der Zahn der Zeit nagt auch an den robusten Sandsteinen des Heidelberger Denkmals. Bei den Bauwerksprüfungen in den Jahren 2008 und 2015 entdeckten Einsatztaucher Risse und 70 Zentimeter tiefe Fugen. Zudem stellten sie fest, dass Stahlklammern fehlen – deshalb wird das Wahrzeichen der Stadt nun seit Anfang April erneuert. "Wenn man die Sanierung verschiebt, kann es in Zukunft viel teurer werden", so Baubürgermeister Jürgen Odszuck bei der Besichtigung der Sanierungsarbeiten am Montag.

Arbeit knapp unter dem Wasserspiegel: Michael Dursy (l.), Jürgen Odszuck (2. v.r.) und Klaus-Peter Hofbauer (r.) bei der Besichtigung des Brückenpfeilers. Foto: Philipp Rothe

Aktuell sind die Reparaturen der Schäden am dritten Brückenpfeiler – von der Altstadt aus gezählt – in vollem Gange. Dafür stehen 5,4 Millionen Euro zur Verfügung. Die Sanierung sei nicht aufwendig, erklärt Klaus-Peter Hofbauer, Leiter des Tiefbauamts. Jedoch war die Trockenlegung des Pfeilers für die Stadt und das Wasserbauunternehmen Hülskens eine Herausforderung. Normalerweise könne man eine Schalung um den Pfeiler bauen. Doch deren herkömmliche Breite würde den Schiffsverkehr stören. "Daher benötigten wir eine schmalere Spezialanfertigung", berichtet Hofbauer. Ein 35 Tonnen schwerer Schutzkasten aus acht Millimeter dickem Stahl wurde dafür extra angefertigt und hält die Wassermassen auf Abstand. Etwa 1,50 Meter unterhalb der Wasseroberfläche befindet sich der Betonkranz des Pfeilers, auf dem die Arbeiter stehen. Eine Wasserpumpe verhindert, dass die Metallhülle während der Arbeiten vollläuft. Denn das Wasser drückt sich durch die kleinsten Spalten.

Die Sandsteine der Brückenpfeiler sind mit Metallklammern verbunden und tragen häufig die Initialen des damaligen Steinmetzes und das Einbaujahr. "Wir haben sogar einen Sandstein aus dem Jahr 1748 gefunden", so Hofbauer. Michael Dursy, Inhaber eines Fachplanungsbüros für Denkmalpflege, erklärt, dass der Sandstein durch seinen hohen Quarzanteil sehr robust sei und sich gut sich für solche Zwecke eigne. Der 62-Jährige ist gelernter Steinmetz und für die Überprüfung der Sanierungsarbeiten zuständig. "Der Sandstein ist in meinen Augen ein sehr nachhaltiges Material, die Blöcke hier sind schließlich einige hundert Jahre alt." Die Steine, die nun schadhafte Blöcke ersetzen, kommen aus umliegenden Steinbrüchen in Gaimühle und Rockenau, um die Transportwege minimal zu halten.

Die übrigen Brückenpfeiler in Richtung Neuenheim erwartet in den kommenden Jahren ein ähnliches Unterfangen. "Die Spezialkonstruktion für die Trockenlegung können wir auch für die noch anstehenden Restaurierungen der Alten Brücke nutzen", so Hofbauer. Die Arbeiten an dem aktuellen Pfeiler sollen noch dieses Jahr fertiggestellt werden. Doch etwaige Hochwasser könnten die Sanierung verzögern. Neben dem Austausch der Sandsteine soll ein Fundamentbalken den bestehenden Pfeiler zusätzlich stützen. Zudem steht die Erneuerung der von der Strömung gezeichneten Pfeilerspitze an. "Es wird wohl einige Zeit dauern, bis jemand diese Steine wieder zu Gesicht bekommt", so Odszuck beim Verlassen der Baustelle.