Heidelberg. (RNZ) Die Fassadensanierung am Tor der Alten Brücke ist so gut wie abgeschlossen. Ab dieser Woche kann das Gerüst abgebaut werden. Begonnen wird auf der Südseite: Die Durchfahrt durch das Brückentor muss hierfür am Freitag und Samstag 7. und 8. Juni 2019, für den Verkehr komplett gesperrt werden. Diese Sperrung gilt auch für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger, auch der Gehweg kann nicht benutzt werden.

Nach Pfingsten am Dienstag und Mittwoch, 11. und 12. Juni, muss die Durchfahrt noch ein weiteres Mal gesperrt werden für den Gerüstabbau auf der Neckarseite. Der Gehweg ist an diesen beiden Tagen frei.

Normalerweise ist die Alte Brücke zu folgenden Zeiten für den Autoverkehr gesperrt: montags bis freitags von 11 bis 16 Uhr, samstags von 11 bis 24 Uhr, sonntags ganztägig.