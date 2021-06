Von Sarah Hinney

Heidelberg. Erst im Februar hatte die Alpakaherde von Melanie Weigl in Ziegelhausen Zuwachs bekommen. Maylon und Terenz zogen zu Sam, Peppino, Black Diamond, Gargamel und Majesty auf den Pferchelhang. Dieses Ereignis war lange der einzige Lichtblick, den Weigl im Winter hatte. Monatelang durfte sie wegen der Coronapandemie ihre Farm nicht öffnen und auch keine Alpaka-Wanderungen mit Gästen durchführen. Weigl fürchtete um ihre Existenz, hatte sogar versucht, die Öffnung durch mehrere Instanzen juristisch zu erstreiten – ohne Erfolg.

Aber jetzt geht es bergauf. Die Farm ist wieder offen. Alpakawanderungen und Kindergeburtstage dürfen wieder stattfinden und Melanie Weigl kann sich vor Anfragen kaum retten. Und zwei weitere Alpakas sind eingezogen. Am Freitagmorgen stehen sie allerdings noch etwas abseits der Herde, nur Gargamel hat sich zu ihnen gesellt. Junghengst Thees ist zwei Jahre alt, der kleine Claudius erst elf Monate. Claudius ist ein ganz besonderes Alpaka. Normalerweise sind Alpakas einfarbig. Sein Fell ist jedoch mehrfarbig, auch wenn man das am Freitag kaum erkennt, weil es so viel geregnet und der kleine Hengst sich ordentlich schmutzig gemacht hat. "Mehrfarbige Alpakas mit Punkten nennt man Leopard-Appaloosa-Alpakas", erklärt Melanie Weigl. Diese Variation entstehe durch ein ganz besonderes Gen, das so genannte "Leopard-Appaloosa-Gen".

"Es ist sehr schwer, diese genetischen Merkmale weiter zu züchten. Deshalb sind diese Tiere sehr selten", erklärt Weigl, warum sie sich über Claudius besonders freut. Seit gut drei Wochen sind die beiden Neuen inzwischen in Ziegelhausen. Sie gewöhnen sich langsam ein. Vor allem der kleine Claudius hat es manchmal noch etwas schwer, wenn ihn die anderen Hengste bedrängen. "Das Problem ist, das die beiden noch nicht geschlechtsreif sind und die anderen deshalb regelmäßig ausprobieren, ob sie nicht doch Weibchen sind", sagt Weigl.

Aber es wird besser – und in dem Moment, wo sie etwas Futter aus der Tasche holt, kommt die ganze Herde freudig angetrabt. In den nächsten Tagen wird Weigl die ersten kleinen Ausflüge mit den beiden Junghengsten unternehmen. Sie sollen langsam und behutsam lernen. Spätestens im August werden die beiden soweit sein, dass Weigl sie bei Wanderungen einsetzen kann.

Die Erleichterung darüber, dass sie endlich wieder mit ihnen arbeiten kann, steht der agilen Frau ins Gesicht geschrieben. Ganz über den Berg ist sie aber noch nicht. "Letzte Woche habe ich gar nichts verdient, obwohl ich ununterbrochen gearbeitet habe", sagt sie. Der Grund: Viele Menschen hatten die Alpakafarm im Lockdown unterstützt und Gutscheine gekauft, die jetzt alle eingelöst werden. Auch deshalb sind Wanderungen mit den Tieren bis Herbst nahezu ausgebucht. Wer die Herde trotzdem kennenlernen will, kann auch eine Stunde Zeit mit den Tieren buchen. Nicht nur die Alpakas freuen sich über Streicheleinheiten. Auch die flauschigen Seidenhühner lassen sich gern das Gefieder kraulen.

Info: www.alpakafarm-hirtenaue.de