Von Werner Popanda

Heidelberg. Allzu viel los war nicht gerade am Freitagmittag auf der Heidelberger "Alla Hopp!"-Anlage - sicher auch wegen der Schulferien. Doch knapp drei Jahre nach ihrer Eröffnung steht fest: Das 13.600 Quadratmeter große Begegnungs- und Bewegungsgelände am Harbigweg in Kirchheim ist etabliert. Viele besuchen die von der Dietmar-Hopp-Stiftung gesponserte Fläche mit ihren Spiel- und Sportangeboten regelmäßig.

Einziges Problem: der Vandalismus. Die Zerstörungswut der Unbekannten, die hier immer wieder ihr Unwesen treiben, ist so groß, dass die Stadt sich nun nicht mehr anders zu helfen weiß, als das Gelände einzuzäunen - und nachts abzuschließen. Seit Montag sind die Mitarbeiter der Firma "Conmaco Zaunsysteme und Toranlagen" mit dem Aufbau der 80.000 Euro teuren Umzäunung beschäftigt. Die 1,80 Meter hohe Barriere wird weitgehend in das Gebüsch eingebunden, damit sie ästhetisch nicht so stört. Mitte September soll alles fertig sein.

Der Zaun löst bei den Alla-Hopp-Nutzern gemischte Gefühle aus. Die 36-jährige Nicole Fischer aus Sandhausen, die mit ihren beiden Kindern und ihrer Schwiegermutter Ute Grantz ein nettes Schattenplätzchen gefunden hat, findet es schade, dass die offene Anlage nun eingezäunt wird. Sie sagt aber auch: "Es wird wohl die beste Alternative sein - und wahrscheinlich auch die einzige." Für den grassierenden Vandalismus kann sie keinerlei Verständnis aufbringen. "Ich war ja auch mal jung und wir haben auch Blödsinn gemacht", sagt sie. "Aber wir wären nie auf die Idee gekommen, fremdes Eigentum zu beschädigen."

Der 17-jährige Elias Strobel kommt ab und zu aus der Altstadt nach Kirchheim, um auf dem Gelände Sport zu treiben. Er bezweifelt, dass der Zaun hoch genug ist, um die Vandalen wirklich abzuschrecken. "Kann man da nicht einfach drüberklettern?", fragt er sich.

Mit einer Liegedecke in der Hand steuert ein junger Familienvater, der anonym bleiben will, gleichfalls ein Plätzchen im Schatten eines Baumes an. Die Familie lebt in Malsch südlich von Karlsruhe - und ist zum ersten Mal auf der Heidelberger "Alla Hopp!"-Anlage. Was er von dem Zaun hält? "Der macht auf jeden Fall Sinn." Schließlich sei Vandalismus "ein großes Problem" - und der Zaun schränke den Betrieb tagsüber ja nicht ein.

Und wie bewerten die direkten Nachbarn die Einzäunung? Jörg Friedrich ist sportpädagogischer Berater beim Turnzentrum, das unweit der Anlage im Harbigweg liegt. "Wir bekommen das mit dem Vandalismus schon dadurch mit, weil der Mitarbeiter, der die Anlage betreut, im Turnzentrum untergebracht ist", sagt der 48-Jährige. Die Zerstörungswut ist für ihn unbegreiflich, schließlich gehe es um eine "öffentliche Anlage, die gesponsert und zur Verfügung gestellt wird, um Sport zu treiben". Friedrich wünscht sich mehr Wertschätzung. Und zum Zaun meint er: "Das ist natürlich nicht schön, dass man so einen Zaun hinsetzen muss, aber letztendlich schützt er ja die Anlage."

Auch Ernst Baader, Leiter des städtischen Landschafts- und Forstamts, macht der Vandalismus betroffen: "Ich stehe fassungslos vor dieser Zerstörungswut." Und ihn ärgert richtig, dass nun ein Zaun her muss: "Die Philosophie der Anlage war ja gerade das Gegenteil zu einem Zaun." Denn die Stadt und die Hopp-Stiftung hatten eine offene und für alle Welt frei zugängliche Anlage im Sinn gehabt. "Aber wir müssen nun versuchen, den immensen nächtlichen Missbrauch mit einem Zaun in den Griff zu kriegen." Und dann müsse man die Anlage nachts eben leider auch abschließen.