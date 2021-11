Heidelberg-Kirchheim. (shy) Seit fünf Jahren hat Heidelberg seine "Alla Hopp"-Anlage in Kirchheim. Seit der Eröffnung im Oktober 2016 durch Spender Dietmar Hopp und Oberbürgermeister Eckart Würzner haben sich viele Tausende Menschen aus Heidelberg und der gesamten Umgebung auf der Anlage getroffen und dort gemeinsam oder allein Sport getrieben. Das Amt für Sport und Gesundheitsförderung, Vereine und Einrichtungen haben zahllose Trainingskurse auf der Anlage angeboten. Feste und Gottesdienste fanden dort ebenso statt wie 2017 die Veranstaltung "Schaufenster des Sports".

Die "Alla Hopp"-Anlage lädt auch in den kälteren Monaten im Herbst und Winter dazu ein, Sport zu treiben. Sie ist täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet und kann kostenfrei genutzt werden. Die Anlage wurde der Stadt Heidelberg von der Dietmar-Hopp-Stiftung gespendet. Die Planung des Areals erfolgte durch das Büro Schelhorn Landschaftsarchitektur in Frankfurt. Die "Alla Hopp"-Anlage stellt auf einer Fläche von 13.600 Quadratmetern vielfältige Angebote für alle Generationen zur Verfügung. In einem Bewegungsparcours kann der gesamte Körper trainiert werden. Der Kinderspielplatz fördert die jüngsten Besucher. Für Kinder im Schulalter bietet der naturnahe Spiel- und Bewegungsplatz Raum für kreatives Spielen, Klettern und Balancieren. Mit der "Muckibude", dem Streetball-Feld und der Parkouranlage kommen jugendliche Sportler auf ihre Kosten. Eine besondere Attraktion ist die in Wellen gelegte Laufbahn: Sie bietet Sprung- und Schwunggelegenheiten und fördert dabei Koordination und Geschicklichkeit. Auch die Kletterfelsen, eine große Rutsche und ein eigens für die Anlage entwickeltes Kletternetz aus Slacklines bieten Spaß.

Eine gute Nachricht ist auch, dass es – seit ein Zaun die Anlage schützt – keine nennenswerten Vandalismusschäden mehr gibt. Das hat die Stadt auf RNZ-Nachfrage mitgeteilt. Das Problem ist also größtenteils behoben. Das war aber nicht immer so. Seit Inbetriebnahme der Anlage sind durch Vandalismus Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Diese Kosten beinhalten allerdings auch die Eigenleistungen des städtischen Regiebetriebs Gartenbau. Die "Alla Hopp"-Anlage befindet sich im Harbigweg. Es wird empfohlen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das Parken ist ausschließlich auf den ausgezeichneten Stellplätzen gestattet. Anreisende folgen hierzu der Wegweisung "Sportzentrum Süd".

Weitere Informationen unter www.heidelberg.de/allahopp.