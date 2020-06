Am liebsten ist Thewalt auf dem Fahrrad unterwegs, wie hier im März 2012 in der Weststadt. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Verkehr ist seit Jahrzehnten das stadtpolitische Thema, über das in Heidelberg am heftigsten gestritten wird. Und seit November 2007 war Alexander Thewalt der Mann in der Stadtverwaltung, der diesen Streit moderiert hat. Das städtische Amt für Verkehrsmanagement hat er mit seinem Team erst aufgebaut. Gestern wurde der 52-jährige Bauingenieur und Vater von vier Kindern als neuer Ludwigshafener Baudezernent vereidigt. Heute ist sein letzter Arbeitstag in Heidelberg.

Herr Thewalt, in Heidelberg haben Sie sich viel um Radler und Fußgänger gekümmert, aber in Ludwigshafen müssen Sie jetzt erst einmal die Hochstraße bauen. Das hört sich nach einem Kulturschock an.

Der Neubau der Hochstraße Süd läuft, die Gemeinderatsbeschlüsse stehen, es sind wenige Fragen offen. Dasselbe gilt für die Hochstraße Nord, die tiefergelegt wird und an der die City West entsteht – eine ordentliche Nachverdichtung ähnlich der Bahnstadt. Darüber hinaus gibt es auch in Ludwigshafen viele kleine Projekte. Die Stadt wächst, Kindergärten, Schulen und Wege müssen gebaut werden. Die Themenfelder sind also gar nicht so unterschiedlich.

Bisher haben Sie vor allem den Umweltverbund gestärkt. Da müssen Sie in Ludwigshafen sicherlich noch Überzeugungsarbeit leisten.

In Ludwigshafen und Heidelberg gibt es ähnlich viele Einpendler. Die Aufgabe, diese dazu zu bringen, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, ist dieselbe. Gerade beim Anteil des Radverkehrs gibt es in Ludwigshafen aber sicher einiges zu verbessern. Der Klimaschutz ist aber in beiden Städten das wichtigste Thema. Die Aufgabe, 40 Prozent CO2 einzusparen bis 2030 ist für alle Kommunen gleich.

Sie bleiben Heidelberg oder vielmehr Ziegelhausen als Wohnort treu?

Ja, die Kinder sollen in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Mein Größter ist schon aus dem Haus, er ist 20, der Jüngste wird zwölf. Ich könnte mir aber schon vorstellen, später mal nach Ludwigshafen zu ziehen. Mein Vater kommt von dort, daher weiß ich: Es gibt in dieser Stadt viele schöne Ecken.

Viele Heidelberger meinen, sie sind selbst die Experten in Sachen Verkehr. Nervt diese Einstellung manchmal?

Solche Menschen gibt es überall. Ich habe wenig Hoffnung, dass das in Ludwigshafen anders wird. Ich kann aber auch die Bürger verstehen, die manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, was hat das Verkehrsmanagement da wieder geplant. Das liegt in der Natur der Sache. Aus Autofahrersicht wird immer zuviel für Radler gemacht und umgekehrt. Selbst wenn eine Stadt komplett am Reißbrett entwickelt werden würde, wird jemand nach zehn Jahren Betrieb sagen: Die haben alles falsch gemacht. Alles in allem bin ich aber der Ansicht, wir alle zusammen haben im Verkehrsmanagement in Heidelberg eine gute Arbeit gemacht. Und ich hoffe, das bleibt auch so.

Was verbuchen Sie als größten Erfolg?

Der Ausbau des Mobilitätsnetzes war sicher ganz wichtig. Der Beschluss war im Gemeinderat fast einstimmig.

Gleichzeitig ist aber die Straßenbahn ins Neuenheimer Feld damals am Widerstand der Uni gescheitert.

Wir sind aber auf einem guten Weg und haben jetzt eine Trasse gefunden, die die Universität mitträgt. Sie führt über den Klausenpfad und mündet am Technologiepark in die Berliner Straße. Das ist für mich das Ergebnis guter Planung.

Viele Verkehrsprojekte sind noch in der Pipeline. Eines davon ist zum Beispiel die Anbindung von Patrick-Henry-Village. Und natürlich der Verkehrsentwicklungsplan ...

Klar hätte ich gerne noch vieles davon weitergemacht, besonders den Verkehrsentwicklungsplan. Klar ist aber auch: In der Stadt- und Verkehrsplanung gibt es nie ein Ende. Es geht immer weiter.

Wie hätte man Sie in Heidelberg halten können? Indem man Ihnen den Job als Klimabürgermeister angeboten hätte?

Das war von Anfang an unrealistisch. Die Grünen haben das Vorschlagsrecht und in ihren Augen bin ich nicht grün genug.

Woran liegt das?

Vielleicht bin ich als Verwaltungsmensch nicht schnell genug (winkt ab).

Sie sind aber auch so überhaupt nicht auf Krawall gebürstet ...

Ich gehe ja auch nicht im Streit. Ich habe gerne in Heidelberg gearbeitet. Ich habe jetzt eben nur eine noch spannendere und größere Aufgabe gefunden.

Nach dem tödlichen Unfall eines Radlers an den Köllner Tellern in Schlierbach und dem Tod eines Jungen in der verkehrsberuhigten Theaterstraße gab es auch Anfeindungen...

Das waren doch keine Anfeindungen, sondern sachliche Auseinandersetzungen. Ich habe das nie persönlich genommen. Und eines muss man dazu auch mal sagen: Jede Straße kann nur so gut sein, wie die jeweiligen Verkehrsteilnehmer es sind. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit.

Nach dem Unfall in der Theaterstraße wurde das Sicherheitsaudit aufs Gleis gesetzt. Wollen Sie das nach Ludwigshafen importieren?

Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber sicher nicht in den ersten Jahren. Die Schulwege unter die Lupe zu nehmen, ist auf jeden Fall eine super Sache, weil die Verwaltung dabei die aktive Rolle übernimmt und nicht nur auf Elternbeschwerden reagiert. Leider bringt das aber auch nur bis zu einem gewissen Maße etwas. Manche Autofahrer parken immer noch so wie vor sieben Jahren.

Mit Pollern will man unnötigen Autoverkehr in der Altstadt verhindern. Werden sie wirklich kommen?

Ja, klar. Die ersten drei noch in diesem Jahr, der Rest folgt nächstes Jahr.

Versprochen?

Ja. Die Verwaltung steht voll dahinter.

Und was ist mit der Straßenbahn ins Neuenheimer Feld, kommt die auch?

Das kommt darauf an, was der Gemeinderat entscheidet. Wenn er für die alte Trasse stimmt, die das Team Kerstin Höger favorisiert, stimmt er gegen die Vereinbarung mit der Uni und dem Land. Manchen, die sich in der Sache zu Wort melden, fehlt einfach das Auge für die Realität. Der Gemeinderat hat es oft, einige in der Bürgerschaft aber nicht unbedingt.

Wo gibt es in Heidelberg den größten Nachholbedarf? Bei der Grünen Welle?

Die Verkehrstechnik ist ein sehr weites Feld. Da kann man für alle Verkehrsarten noch viel tun. Dass wir da nicht weiter sind, liegt einerseits an den vielen zu erledigenden Projekten und Großprojekten, aber auch an der Komplexität der Aufgabe.

Trauern Sie angesichts solcher Probleme Ihrer Zeit bei der Baufirma Glass nach?

Manchmal schon. Auf der Baustelle gibt es klare Ziele und Aufträge: Ein gutes Bauwerk so schnell wie möglich und im Preisrahmen fertigzustellen. In der Verwaltung muss man hingegen für politische Entscheidungen erst kämpfen.

Was wünschen Sie sich für die Tätigkeit in Ludwigshafen?

Dass uns eine lebenswerte Stadt gelingt: den Klimaschutz voranzutreiben bei guter Aufenthaltsqualität für die Stadtgesellschaft. Klimabürgermeister bin ich auch in Ludwigshafen, nur dass ich dort auch für die Stadtplanung zuständig bin.

Und Ihre Abschiedsworte an die Kollegen hier in Heidelberg?

Die Verwaltung hier ist ein ordentlicher Laden, wo man viel lernen kann und ich viel gelernt habe. Danke für jeden Tag.