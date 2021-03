Am morgigen Dienstag werden die Türen in der Hauptstraße drei Stunden lang wieder geöffnet sein - auch wenn nichts verkauft werden darf. Foto: Rothe

Heidelberg (rie) Nach zweieinhalb Monaten Lockdown öffnen viele Geschäfte in der Heidelberger Innenstadt am Dienstag wieder ihre Türen – allerdings nur für drei Stunden. Und Kundschaft darf in dieser Zeit dennoch nicht in die Läden. "Es ist eine symbolische Aktion, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, dass die Einzelhandelsbetriebe bald wieder aufmachen dürfen – natürlich unter Berücksichtigung aller sinnvollen und notwendigen Hygienekonzepte", erklärt Nikolina Visevic vom Citymarketingverein Pro Heidelberg.

Deshalb werden am Dienstag von 11 bis 14 Uhr viele Geschäfte in der Hauptstraße und den Nebenstraßen symbolisch ihre Türen öffnen. Visevic ist es wichtig zu betonen: "Die teilnehmenden Händler wollen niemanden gesundheitlich gefährden und auf keinen Fall gegen die Bestimmungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung verstoßen." Deshalb würden die Eingänge etwa durch Absperrbänder oder Tische versperrt. Das Verbot des Kundenverkehrs und Warenverkaufs – abgesehen vom erlaubten "Click-and-collect"-Abholshopping – werde befolgt.

Die Händler wollen mit der Aktion ihren Unmut und ihre Sorge ausdrücken. "Immer mehr gerade inhabergeführte Geschäfte haben Angst, nicht mehr lange durchhalten zu können", sagt Visevic. Besonders die unterschiedlichen Regeln in den Bundesländern ärgern sie. In Rheinland-Pfalz können die Läden ab diesem Montag Termine fürs Shopping vergeben – in Baden-Württemberg nicht. "Die Geschäfte haben die Sorge, dass die Menschen nun in die Pfalz zum Einkaufen fahren, statt hier die Click-and-collect-Angebote zu nutzen", so Visevic. "Das Terminshopping auch in Baden-Württemberg zu erlauben, das wäre ein guter Anfang."

Damit die Heidelberger Geschäftswelt vielfältig bleibt, braucht es aus ihrer Sicht dreierlei: "Eine sichere Öffnungsperspektive, die zeitnahe Auszahlung finanzieller Hilfen sowie Kundinnen und Kunden, die die Heidelberger Läden unterstützen."