Heidelberg. (RNZ) In die Diskussion um Angebote für Jugendliche in Heidelberg, die nach den Krawallen auf der Neckarwiese und in der Altstadt entstand, schaltete sich am Mittwoch die größte Fraktion im Gemeinderat ein. Die Grünen fordern "die sofortige Umsetzung von mehr Angeboten für junge Menschen". In einer Mitteilung heißt es: "Die ersten einfach umsetzbaren Maßnahmen müssen zu Beginn der Sommerferien verfügbar sein!" Die Stadt soll für zwei Jahre außerplanmäßige Mittel für ein Sofortprogramm im Rahmen der Corona-Hilfen aufwenden.

Die Fraktion listet einen Katalog von Forderungen und Wünschen auf: So solle das Airfield schnell zu einer vielseitig nutzbaren Fläche umfunktioniert werden. Die Stadt soll Clubs Open-Air-Tanz-Events ermöglichen, Pop-up-Clubs temporär finanziell fördern und Veranstaltern Open-Air-Partys ermöglichen ("etwa ein Rave auf dem Airfield, der Ochsenkopfwiese, im Schwimmbad"). Die Grünen fordern mehr nicht-kommerzielle "und zum Teil wetterunabhängige Treffpunkte für junge Menschen in jedem Stadtteil", einen Beauftragten für Jugendkultur und die Entwicklung eines längerfristigen Jugendkultur-Konzepts. Die Grünen wollen außerdem eine stärkere Zusammenarbeit von Polizei, Kommunalem Ordnungsdienst und Jugendsozialarbeit gemeinsam mit Jugend-, Kultur- und Szene-Vertretern. Eine "Task Force" aus Jugendgemeinderat, Schülermitverwaltung und Studierendenvertretung soll ebenso eingerichtet werden.

"Es ist von allergrößter Bedeutung, die Situation junger Menschen in der Pandemie, ihre Probleme und Bedürfnisse wahr- und ernstzunehmen und ihnen Räume zur Verwirklichung ihres Lebensgefühls anzubieten", so die Grünen. "Dreht sich der Diskurs vorwiegend um Ausschreitungen, Gewalt und ,Law and Order’-Ansätze, bringt uns das gesellschaftlich nicht weiter und lässt die augenfällige Relevanz des Nachtlebens außer Acht." Mit der Schließung von Clubs, Musik-Locations – und auch Schulen, Unis und Sporteinrichtungen – seien junge Menschen in der Pandemie ihrer Orte beraubt worden. "Sie sind es, die überproportional unter den Einschränkungen leiden, in einer Lebensphase, in der sich Kennenlernen, sich Ausleben und Feiern zum Lebensgefühl und zur individuellen Entwicklung gehören."