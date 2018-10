Die Tigermücke erkennt man an den geringelten Beinen und dem weißen Streifen an Kopf und Vorderkörper. Foto: KABS

Von Denis Schnur

Heidelberg. Im Sommer waren sie eine richtige Plage, und noch immer sind die Tiere unterwegs: Vor allem in der Nähe der Bahnstadt hat sich in diesem Jahr die Tigermücke ausgebreitet - und zugestochen. Die aggressiven Insekten machten vor allem den Nutzern der Gartenkolonie neben der Feuerwache das Leben schwer. A

ber auch in der Bahnstadt selbst tauchten sie immer wieder auf. Muss man sich an die Anwesenheit der "Aedes albopictus" gewöhnen? Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen:

Der Sommer ist vorbei. Herrscht jetzt Ruhe? Noch nicht ganz, aber lange kann es nicht mehr dauern. In den letzten Tagen wurden die Mücken noch in der Nähe der Bahnstadt gesehen, wenn auch seltener als im Sommer. "Vor einigen Tagen hatten wir Besuch von einem kleinen Mädchen, dessen Stirn nun aussieht, als hätte sie Windpocken", berichtet jedoch eine Bahnstädterin. Und auch Dr. Norbert Becker, wissenschaftlicher Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), erklärt: "Tigermücken entwickeln sich bei hochsommerlichen Temperaturen besonders gut. Auch zur Zeit können sie noch stechen." Jedoch seien die Populationen in der Bahnstadt durch die Bekämpfung zurückgegangen. Die kühlen Nächte tun jetzt ein Übriges: "Ich denke, Ende Oktober sind die Mücken weitgehend verschwunden", ist sich Becker sicher.

Aber kommen sie wieder? Davon ist auszugehen. Schon vor einem Jahr hieß es, man könne die Blutsauger in Heidelberg ausrotten. "Dennoch haben viele davon überwintert und uns sowie vielen anderen den Sommer vermiest. Es würde mich sehr wundern, wenn die Tiere nächsten Sommer weg wären", so die Bahnstädterin. Dass die Mücken wiederkommen, bestreitet auch Becker nicht. Er betont jedoch: "Wir können versprechen, dass wir eine Situation wie in diesem Jahr verhindern werden."

Also müssen wir uns an die Anwesenheit der Blutsauger in Heidelberg gewöhnen? Ja, die Tigermücke wird man wohl nie wieder los. Experten gehen davon aus, dass der Klimawandel häufiger zu langen und warmen Sommern führt - was für die Tiere perfekt ist. Außerdem sei man zwar in der Lage, lokale Populationen auszurotten. "Aber es wird in Deutschland und vermutlich auch in Heidelberg immer wieder zu neuen Einschleppungen kommen", so Becker. "Das Thema Asiatische Tigermücke werden wir daher leider nie loswerden." Der Insektenforscher bleibt jedoch optimistisch. Durch noch mehr Anstrengungen im Kampf gegen die Mücken sollen diese zurückgedrängt werden. "Unser Ziel ist, dass die Bewohner die Tigermücken letztendlich nicht mehr wahrnehmen."

Das hat in der Bahnstadt nicht geklappt. Warum nicht? Die KABS hat zwei Methoden genutzt: Das Aussetzen steriler Männchen sowie die biologische Behandlung möglicher Brutstätten mit dem Bakterium BTI. "Leider haben wir nicht alle Massenbrutstätten erreichen können, und die Sterile-Männchen-Methode hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht, weil zu viele Wildmännchen zur Entwicklung kamen", erläutert Becker und will die Strategie ändern: "Wir hätten mit der BTI-Bekämpfung früher und intensiver beginnen müssen. Dies werden wir im nächsten Jahr in Angriff nehmen und uns Zugang zu allen Parzellen im Gartengebiet verschaffen." Anders als in der Bahnstadt seien die Tiere in Handschuhsheim, Pfaffengrund und Wieblingen erfolgreich bekämpft worden: "Man hat sie dort nicht oder kaum noch gespürt."

Die Tigermücke kann schwere Krankheiten übertragen. Muss man sich jetzt Sorgen machen? Eher nicht. Zwar können die Insekten tropische Krankheiten wie Dengue- oder Zika-Fieber übertragen, aber in Deutschland ist das äußerst unwahrscheinlich. Becker ist kein Fall einer "bodenständigen Übertragung" hierzulande bekannt. Dazu müssten nämlich mehrere Faktoren zusammenkommen: Zunächst muss jemand aus den Tropen zurückkehren und entsprechende Viren im Blut tragen. Dann muss es laut Becker mehrere Wochen über 25 Grad warm sein, damit die Viren sich in den Mücken entwickeln. "Leider begünstigt der Klimawandel diesen Prozess, wir sollten aber keine Panik haben." Zudem müsse es dann größere Populationen an Tigermücken geben und sowohl der Wirt als auch jemand anders gestochen werden. Dies soll durch die Bekämpfung der Blutsauger verhindert werden, besonders dann, wenn tatsächlich Fälle von eingeschleppten Krankheiten wie Dengue auftreten. "Falls dort dann Tigermücken auftreten, wird umgehend bekämpft", verspricht Becker.