Heidelberg. Es war ein starkes Zeichen für ein friedliches Miteinander und gegen Rechts: Rund 2000 Menschen kamen am Freitagabend auf den Kirchheimer Kerweplatz. Am Schicksalstag der Deutschen gedachten sie der Opfer der Pogromnacht von 1938 und des Nationalsozialismus, erinnerten aber auch an die Anfänge der deutschen Demokratie vor 100 Jahren und an den Mauerfall von 1989.

Vor allem aber kamen sie, weil sich gegenüber im Bürgerzentrum die AfD mit 400 Anhängern versammelte, um mit ihrem Bundessprecher Jörg Meuthen eine Veranstaltung zum Thema "Europa im Scheideweg" abzuhalten - ausgerechnet an diesem historisch belasteten Tag.

Der bewegendste Moment der Kundgebung war, als die Redner der rechtspopulistischen Partei mit ihren Autos vorfuhren und die Menge statt der üblichen "Nazis raus"-Rufe die Europa-Hymne "Ode an die Freude" anstimmte. Die Textblätter waren im Vorfeld verteilt worden. Laute Töne waren selten an diesem Abend. Nur am Anfang der Demonstration gab es ein kurzes Trillerpfeifen-Konzert, doch die Organisatoren baten darum, dies zu unterlassen, aufgrund des besonderen Gedenktages.

Rund 400 AfD-Anhänger und Interessierte waren ins Bürgerzentrum Kirchheim gekommen, wo Bundessprecher Jörg Meuthen über "Europa am Scheideweg" sprechen sollte. Bis auf ein paar kleine Ausnahmen kam es zu keinen wesentlichen Zwischenfällen, berichtet ein Polizeisprecher. Während Meuthens Rede sprang ein Mann auf und rief: "Hören Sie auf mit der Geschichtsklitterung!" Das Publikum buhte ihn aus, und der Mann verließ den Saal. Kurz darauf forderte ein zweiter Zuhörer: "Hören Sie auf!" Nach einem kurzen Tumult führen Ordner den Mann aus dem Saal. Meuthen selbst kritisierte Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner: "Der OB unterstellt mir gezielt Antisemitismus. Das ist die abscheulichste Anschuldigung, die ich je gehört habe." Kurz darauf wurde ein Kamerateam der RNZ-Onlineredaktion gezielt an der Berichterstattung gehindert. Der Mannheimer AfD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Klos ging auf die beiden Mitarbeiter zu und hielt seine Jacke vor die Kamera. Der Redakteur der Politikredaktion jedoch harrte weiterhin im Bürgerzentrum aus und wird in der Montagsausgabe noch einmal gesondert über die gesamte Veranstaltung der AfD und weitere Vorkommnisse berichten. (abs/hob)

[-] Weniger anzeigen

Ein breites Bündnis, von den Initiativen "Kirchheim sagt Ja" und "Heidelberg gegen Rassismus" über den Asylarbeitskreis, die Gewerkschaften, die Grünen, die SPD, die Grün-Alternative Liste, die Partei "Die Linke", die Piraten und die "Bunte Linke", hatte zu der Demonstration aufgerufen. Menschen jeden Alters - von Familien mit Kindern bis zu Senioren - waren gekommen. Fast fünf Mal so viele, wie im Bürgerzentrum Kirchheim bei der AfD-Veranstaltung Platz gefunden hatten.

400 Menschen hatten bereits im Vorfeld der Kundgebung an dem ökumenischen Friedensgebet in der Petruskirche teilgenommen. "Die AfD ist ein Vogelschiss auf der Demokratie in unserem Land", stand auf einem Transparent in Anlehnung an einen Ausspruch des AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Alexander Gauland, der die NS-Zeit als "Vogelschiss" in 1000 Jahren deutscher Geschichte bezeichnet hatte. Besonders den Rednern war es aber zu verdanken, dass die Erinnerungskultur an diesem Tag gepflegt wurde und die leisen Momente überwogen.

"Kirchheim ist bunt", steht auf einem kleinen Transparent einer Mutter, die gestern Abend mit ihren Kindern in die evangelische Petruskirche gekommen war. "Lass Dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem" - diesen Vers des Apostel Paulus stellten die Pfarrer Fabian Kliesch und Albrecht Herrmann von der Bonhoeffer-Gemeinde sowie Claus Hertin, Pastoralreferent der Katholischen Stadtkirche, in den Mittelpunkt des ökumenischen Friedensgebets. Sie waren überwältigt angesichts der 400 Menschen, die vor der Kundgebung auf dem Kerweplatz in die Kirche gekommen waren, sich die Hände reichten und von dort mit LED-Kerzen zum Bürgerzentrum zogen. "Wir wollen nicht einzelne Parteien als das Böse markieren", betonte Kliesch, gleichwohl gelte es ein Zeichen zu setzen, dass man den 9. November, 80 Jahre, nachdem in ganz Deutschland die jüdischen Synagogen gebrannt hatten, nicht für eine politische Veranstaltung nutzen sollte. "Es ist beschämend, dass die Kirchen vor 80 Jahren nicht aufgeschrien haben", fügte Hertin hinzu. Und Hermann Büchsel von "Kirchheim sagt Ja" sagte in seiner Ansprache, es sei erschütternd, dass sich heutzutage wieder Menschen ausländischen Aussehens nicht mehr auf die Straße trauten. (hob)

[-] Weniger anzeigen

Hermann Büchsel von "Kirchheim sagt Ja" erinnerte daran, dass auch die Anfänge der Weimarer Republik von rechtsnationalen Parteien bedroht wurden. Angesichts des Hitler-Putsches und des Marsches auf die Münchner Feldherrnhalle am 9. November 1923 forderte Hilde Stolz (Bunte Linke), dass in Deutschland Rechtsradikale keine Chance mehr haben dürften. Gerd Guntermann (Grün-Alternative Liste) verglich Zitate Hitlers mit denen bekannter AfD-Funktionäre wie André Poggenburg und Björn Höcke.

Heidelbergs SPD-Vorsitzende Marlen Pankonin schickte "ganz herzliche Grüße nach Rohrbach", wo der Stadtteilverein zeitgleich zu einer Gedenkveranstaltung an das Pogrom von 1938 aufgerufen hatte, denn auch in diesem Stadtteil brannte damals die Synagoge. CDU und FDP unterstützten diese Veranstaltung, daher waren sie auf dem Kerweplatz im benachbarten Kirchheim nicht dabei. Pankonin, die in der DDR aufwuchs, erinnerte auch an den Mauerfall und die friedliche Revolution in Ostdeutschland. Die Parolen von damals wie "Wir sind das Volk", die für ein freies Deutschland in einem freien Europa stünden, lasse man sich von AfD, Pegida und Co. nicht kaputtmachen.

Dorothea Kaufmann (Grüne) wagte wiederum einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft: Für den 9. November 2019 wünsche sie sich ein Europa, in dem jeder leben kann, wie er möchte, geprägt von Respekt und Solidarität - und dass man an diesem Tag nicht gegen Rechtspopulisten demonstrieren müsse.

Michael Csaszkóczy von der Antifaschistischen Initiative sorgte mit seiner Gitarre und jiddischen Liedern für die musikalische Umrahmung. Unterdessen legten Viele mitgebrachte Kerzen in der "neutrale Zone" (Dorothea Kaufmann) zwischen den Demonstranten und dem Bürgerzentrum ab: "Auf dass manchen dort drinnen ein Licht aufgehe", so Kaufmann.