Von Anica Edinger

Heidelberg. Mittwoch, 22. April: Für rund 30.000 Abiturienten und Abiturientinnen in Baden-Württemberg wäre es ein denkwürdiges Datum geworden. Denn am Mittwoch in einer Woche hätte das schriftliche Abitur an den allgemeinbildenden Gymnasien im Land begonnen. Doch dieses Jahr ist alles anders – und am 22. April werden kein Abiturient und keine Abiturientin eine Prüfung schreiben.

Denn wegen des Coronavirus und der damit verbundenden Schulschließung seit dem 17. März hat das Kultusministerium die erste Abiprüfung auf den 18. Mai verlegt. Die RNZ hat sich umgehört und nachgefragt, was das für die Schüler und Schülerinnen selbst bedeutet. Drei Abiturienten des Bunsen-Gymnasiums berichten.

David Strüder. Foto: privat

David Strüder, 18: Der ehemalige Schülersprecher David Strüder plant, nach dem deutsch-französischen Abi am Bunsen in Nancy Politikwissenschaften zu studieren. Ob allerdings die innereuropäischen Grenzen bis zum Semesterstart im Oktober wieder öffnen, steht noch in den Sternen. "Ich hoffe es", sagt Strüder. Im schlimmsten Falle würde das Semester wohl ein wenig später beginnen. Für sein Bewerbungsgespräch jedenfalls wird er nicht persönlich nach Nancy reisen können. "Es wird per Videokonferenz stattfinden."

Unterdessen sind seine Tage mit dem "Lernen fürs Ungewisse" gefüllt: So beschreibt der 18-Jährige die aktuelle Lage. Ob und wann die Schule wieder losgeht, ist seit Wochen offen. Und Abiturprüfungen zu schreiben, ohne zuvor noch einmal ein paar Stunden in den entscheidenden Fächern gehabt zu haben – "das wäre auf jeden Fall seltsam". Deshalb hofft Strüder, dass Bund und Länder sich heute darauf einigen, dass wenigstens Abiturienten wieder in die Schule dürfen. Denn eines steht fest: Strüder will das Abitur schreiben. Vom "Durchschnitts-Abitur", wie es etwa Bildungsministerin Karin Prien für Schleswig Holstein vorgeschlagen hat oder wie es auch die Initiative #durchschnittsabi fordert, hält er nichts. Dabei würde der Durchschnitt der in den letzten vier Halbjahren erbrachten Leistungen als Abschlussnote errechnet.

Lennart Engel. Foto: privat

Lennart Engel, 18: Das sieht auch Abiturient Lennart Engel so. "Wir wären immer der Jahrgang, der keine Abiturprüfungen geschrieben hätte", sagt der 18-Jährige. Zumal sich tatsächlich auch viele seiner Mitschüler bereits intensiv auf die Prüfungen vorbereitet hätten, um ihre Noten noch einmal zu verbessern. "Viele haben sehr viel Zeit investiert", sagt er, da sei es nicht fair, wenn das nun für nichts gut gewesen sei.

Auch er habe die letzten Wochen genutzt und sich auf seine Prüfungsfächer vorbereitet. "Es war angenehm für mich, da ich die Fächer, in denen ich nicht ins Abi gehe, nicht mehr hatte." Freie Zeiteinteilung vor den Prüfungen: Er habe selbst davon profitiert. Und auch, wenn diese Zeit für die Abiturienten gerade besondere seien, ist Engel eines wichtig: "Wir sind noch immer privilegiert." Denn ob Abi oder nicht: Solche Probleme seien unwichtig verglichen mit denen, die andere Menschen und Länder derzeit hätten.

Yunus Oberst. Foto: privat

Yunus Oberst, 18: "Ich bin am Verzweifeln", sagt unterdessen Yunus Oberst. Dass er seit Wochen beim Lernen auf sich allein gestellt ist, ohne Unterricht, Lehrer und Mitschüler: Das stellt den 18-Jährigen vor Schwierigkeiten. Er verschwende Zeit, sei nicht richtig effektiv, "das tut weh", sagt Oberst. Sollten die Schulen auch nach den Osterferien geschlossen bleiben, dann "finde ich Abiturprüfungen unverantwortlich". Und das aus einem bestimmten Grund: der Chancengleichheit. Die sei schlicht nicht gegeben ohne gemeinsamen Unterricht in der Schule. Weil eben die einen besser, die anderen schlechter zuhause lernen können. Unter solchen Voraussetzungen könne man keine Abschlussprüfungen stattfinden lassen. Nur: "Sie gehören dazu", so der 18-Jährige, "sonst würde es sich anfühlen, als hätte man geschummelt." Deshalb hofft Yunus, dass wenigstens Abiturienten für ein wenig Vorbereitung am kommenden Montag zurück in die Schulen dürfen – "und dass wir nicht für immer die mit dem Corona-Abi sind".