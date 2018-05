Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die größte Abiparty auf der Neckarwiese ist schon wieder vorbei. Trotzdem rechnet die Polizei damit, dass einige Jugendliche und junge Erwachsene auch am Freitag noch einmal ihren Schulabschluss am Neuenheimer Ufer bejubeln und begießen werden, denn dann sind die letzten schriftlichen Prüfungen endlich vorbei. Stadt und Polizei ziehen schon einmal eine positive Zwischenbilanz der diesjährigen Feiern - auch wenn die Neckarwiese gestern Morgen mit Unrat wie leeren Flaschen und Verpackungsmüll übersät war.

Zehn Mitarbeiter der "Heidelberger Dienste" rückten am Donnerstagfrüh aus und säuberten bis 11 Uhr morgens die Wiese. Die Reinigung des Uferstreifens kostet jährlich rund 62.000 Euro, so eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage: "Ärgerlich war, dass viele Abfallbehälter umgeworfen worden waren und Glasscherben herumlagen." Es sei aber ein "tolles Signal" der Heidelberger Schüler, dass sie sich am morgigen Samstag an der Putzaktion beteiligten.

Die Neckarwiese nach der Abifeier - Die Fotogalerie











Claudio Nigrelli, einer der Schülersprecher des St.-Raphael-Gymnasiums berichtete, dass sich bereits 40 Helfer von den beiden Raphael-Schulen (Gymnasium und Realschule), Hölderlin-Gymnasium und Heidelberg College angemeldet hätten - allesamt Jugendliche, die erst im nächsten Jahr ihren Abschluss machen werden. "Es freut uns sehr, dass diese Aktion von der Öffentlichkeit so positiv aufgenommen wurde", so Nigrelli.

Am Donnerstag konnten die Schüler den "Heidelberger Diensten" nicht helfen. Der Grund: Sowohl für die Abiturienten als auch für die jüngeren Jahrgänge bestand Schulpflicht. Vielleicht seien auch deshalb die Feiernden nach der Neckarwiese nicht noch in die Altstadt gezogen, vermutet ein Polizeisprecher.

Über den ganzen Tag verteilt schätzt die Polizei, dass am Mittwoch etwa 1200 Schüler auf der Neckarwiese waren, nicht nur aus Heidelberg, sondern aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis. Im Vergleich zum Vorjahr gab es viel weniger Volltrunkene. Der Rettungsdienst musste nur zwölf Personen behandeln, ein Jugendlicher wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ordnungshüter mussten aber keine Alkoholika beschlagnahmen. Sorgen bereiten dem Polizeisprecher weniger die Abiturienten oder andern Schulabgänger, sondern die "Stresser", die mit ihnen Streit suchen.

Abifeier auf der Heidelberger Neckarwiese - Die Fotogalerie











































"Das sind junge Männer bis Mitte 20 aus der Peripherie Heidelbergs", berichtet der Beamte. Sie provozieren, indem sie Mädchen anmachen oder den Jugendlichen den Weg zur Toilette versperren. "Wir hatten das am Mittwoch weitgehend im Griff", so der Polizeisprecher. Trotzdem sei es einem der Schläger gelungen, einen Abiturienten anzugreifen und zu verletzen. Er wurde schließlich festgenommen. Insgesamt waren 100 Personen von Polizei, Rotem Kreuz, DLRG und Kommunalem Ordnungsdienst im Einsatz.