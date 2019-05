Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Das schlechte Wetter hielt die Abiturienten am Mittwochnachmittag nicht vom Feiern ab: Ab etwa 13 Uhr strömten die ersten Abiturienten in Richtung Neckarufer. Zu Hochzeiten waren Polizeischätzungen zufolge 700 Gymnasiasten nach ihrer Englischprüfung auf der Neckarwiese und feierten bereits lautstark ihr Abitur. Allerdings stehen am Freitag noch die schriftlichen Prüfungen in Französisch und in den nächsten Monaten auch noch die mündlichen Prüfungen an.

Wie am Tag zuvor, als die Realschüler mit in der Spitze 800 Personen die Neckarwiese in eine Partymeile verwandelten, waren neben der Polizei auch wieder Mitarbeiter der Stadt und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) vor Ort. Sie hatten nun allerdings deutlich weniger zu tun.

"Bis jetzt haben wir zum Glück nichts", sagte Polizeieinsatzleiter Michael Bering am späten Nachmittag. Drei Stunden feierten die Schüler da bereits - und legten damit eine deutlich bessere Bilanz hin als die Realschüler, von denen bereits nach zwei Stunden zwölf wegen übermäßigen Alkoholkonsums behandelt werden mussten.

Im Laufe des Abends schauten allerdings auch von den Gymnasiasten acht zu tief ins Glas - einer musste in die Klinik transportiert werden. Auch fünf Straftaten zählte die Polizei - wegen Betäubungsmitteln, Körperverletzungen und Beleidigungen.

Es sah gegen 19.30 Uhr - der Großteil der Feiernden war bereits abgezogen - auch nicht danach aus, dass weniger Müll liegen bleibt. Zwei Stunden war die Stadtreinigung am Mittwochmorgen damit beschäftigt, die Neckarwiese zu säubern. "Es wird morgen wohl wieder so lange dauern", sagte Bering am Mittwochabend.

Auch bei den Abiturienten lagen die orangenen Mülltüten, die Mitarbeiter der Stadt wieder austeilten, zwischen den Feiernden herum, nur wenig landete offensichtlich darin. "Ich finde das schon kritisch. Wir versuchen, so wenig Müll wie möglich zu produzieren", erklärte Tabea. "Es ist falsch, dass es nachher an anderen hängen bleibt. Wir haben jetzt Abitur und sollen selbstständig sein. Da sollten wir es doch hinkriegen, unseren Müll selbst wegzuwerfen", so die 19-jährige Waldorfschülerin.

Um ihren eigenen Müll will sich Josefine vom Thadden-Gymnasium kümmern, "aber ich werde nicht hier rumlaufen und anderer Leute Müll aufsammeln", erklärte die 18-Jährige. Vielleicht sollte sie umweltbewusster sein, räumte sie ein. Schließlich beginnt sie Anfang kommenden Jahres ein dreimonatiges Praktikum bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace und marschierte regelmäßig bei der Schülerdemonstration "Fridays for Future" mit: "Jedes Mal."

An manchen Schulen gab es bereits Aufräumaktionen am folgenden Tag. So sorgten Freiwillige von der St. Raphael-Realschule in den Vorjahren bereits für ein saubereres Neckarvorland. "Bei uns gab es das auch - auf freiwilliger Basis", erinnerte sich ein Schüler des Bunsengymnasiums. Der 18-Jährige hatte letztes Jahr allerdings nicht daran teilgenommen. Andere hatten das Angebot an ihrer Schule nicht: "Ich hätte es gemacht, hätte es an meiner Schule jemand gesagt", erklärte die 18-jährige Lara vom Englischen Institut.