Das Bücherregal in der Neugasse wird von mehreren „Paten“ betreut. Gestern nahm sich Steffen Sigmund von der Bürgerstiftung des großen Durcheinanders an. Foto: Sommer

Heidelberg. (bik) So voll war das Bücherregal in der Neugasse noch nie. Ganz offensichtlich nutzen viele Heidelberger die Corona-Krise, in der sie daheim bleiben sollen, um ihr Bücherregal auszumisten. Pardon: Auf einen Stand zu bringen, der ihren aktuellen Interessen entspricht.

Doch die Kapazität des Regals reicht nicht aus, viele Bücher wurden auf der Lesebank daneben abgeladen. Die Spender hatten wohl keine Lust, ihre aussortierten Druckwerke wieder zurück nach Hause zu tragen. Und ganz offensichtlich werden viel weniger Bücher als sonst aus dem Regal geholt. Aus Angst vor Viren? Oder weil nur noch wenige Menschen durch die Straßen gehen?

Steffen Sigmund von der Bürgerstiftung Heidelberg, der den Aufbau des Regals vor fast zehn Jahren initiierte, fühlte sich gestern verpflichtet, Ordnung zu schaffen. Er brauchte sein Auto, um überzählige Bücher zum Einlagern mitzunehmen oder als Müll zu entsorgen. Denn das ist leider Tatsache: Einige, die sich von ihrem alten Besitz endlich trennen – ob ein Stapel Naturarzt-Zeitschriften von 2012, ein ungültiger Duden, ein medizinisches Lehrbuch aus den sechziger Jahren oder gar Bücher ohne Buchdeckel –, glauben offensichtlich, dass sich andere noch dafür interessieren könnten.

Jetzt hat Steffen Sigmund ein großes rotes Plakat angebracht: "Bitte zur Zeit keine Bücher einstellen." In Handschuhsheim etwa ist das öffentliche Bücherregal, das Türen besitzt, bereits "wegen Corona geschlossen".