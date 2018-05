Von Steffen Blatt

Heidelberg. Die Tat sorgte am Martinstag 2017 im Stadtteil Rohrbach für Aufsehen: Ein 28-Jähriger hatte an diesem 11. November, bewaffnet mit einer Schreckschusspistole, Mitarbeiter des Pizza-Lieferdienstes "Domino's" in der Rathausstraße bedroht und den Inhalt der Kasse gefordert. Der Leiter der Filiale konnte den Täter zusammen mit Angestellten überwältigen, wegen des Polizeieinsatzes musste der Martinszug des Stadtteils umgeleitet werden. Am Mittwoch verurteilte die Große Strafkammer des Heidelberger Landgerichts den Mann zu drei Jahren und sechs Monaten Haft.

Über den Tathergang gab es in der Verhandlung keine Diskussionen, schließlich hatte der Beschuldigte gleich zu Beginn eingeräumt, dass sich alles so zugetragen hat, wie es die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift formuliert hatte. Der Mann kam mit einer Sturmhaube auf dem Kopf und Einmalhandschuhen an den Händen in die "Domino’s"-Filiale, schoß mit der gasbetriebenen Pistole in die Luft und forderte einen Mitarbeiter auf, ihm die Geldbeutel der Pizzaboten und den Inhalt der Kasse auszuhändigen. In einem günstigen Moment gelang es dem Geschäftsführer, den Täter zu Boden zu bringen, zwei weitere Mitarbeiter griffen ebenfalls ein, um den 28-Jährigen festzuhalten. In dem Gerangel feuerte er die Pistole mehrmals ab, die Schüsse gingen in Richtung Wand. Die Polizei war nach wenigen Minuten vor Ort und verhaftete den Mann. Seitdem saß er in Untersuchungshaft.

Ungewöhnlich an dem Prozess war vor allem die Persönlichkeit des Täters - denn die passt so gar nicht zu der Klientel, mit dem die Große Strafkammer sonst zu tun hat. Die Vita des Mannes mit Migrationshintergrund liest sich zunächst wie eine Erfolgsgeschichte: aufgewachsen in Ellwangen, Realschulabschluss, dann Abitur, schließlich Studium der Religionswissenschaften in Heidelberg. In seiner Jugend ist er Schulsprecher, später engagiert er sich in einem Mannheimer Kulturhaus.

2016 dann der Bruch: Wegen "familiärer Probleme" - weiter ging der Beschuldigte nicht darauf ein - muss er mehr Zeit in Ellwangen verbringen. Er gibt sein Studium auf und zieht im August 2017 zurück zu den Eltern. Er ist in Geldnot, will seiner Familie nicht zur Last fallen, sucht einen Job. Vor dem Martinstag ruft ein Bekannter aus Heidelberg an und bietet ihm an, am Wochenende als Barkeeper zu arbeiten. Er leiht sich das Geld für ein Zugticket - doch in Heidelberg stellt sich heraus, dass es nichts wird mit dem Job. Der 28-Jährige ist frustriert, ohne Geld und Rückfahrkarte. Er leiht sich von seinem Bekannten, bei dem er übernachtet, die Schreckschusspistole sowie die Handschuhe und geht zum "Domino’s".

Bei der Bemessung des Strafmaßes, das sich mit der Forderung der Staatsanwaltschaft deckt, wertete das Gericht die Tat als Versuch einer schweren räuberischen Erpressung und nicht als vollendet - sonst wäre eine Mindeststrafe von fünf Jahren zu verhängen gewesen. Auch sein Lebenslauf, sein Engagement und seine Entschuldigung bei den Mitarbeitern des Pizza-Service während des Prozesses wurden positiv vermerkt. Außerdem habe niemand bleibende Schäden davongetragen - außer dem Angeklagten selbst, der in dem Gerangel einige Schläge abbekam und mit Platz- und Schnittwunden im Krankenhaus behandelt werden musste. Auch ist er nicht einschlägig vorbestraft - nur wegen eines frisierten Mopeds musste er vor ein paar Jahren eine Geldbuße zahlen.

"Aber wir können auch die negativen Seiten nicht übersehen", sagte Richter Christian Mühlhoff in der Urteilsbegründung - und nannte den Einsatz der Pistole, die Schüsse, die Angst und den Schrecken, die der Angeklagte verbreitet hat. Und auch, wenn er die Tat an sich relativ dilettantisch ausgeführt habe, sei er vorher doch planvoll vorgegangen, sogar Wechselkleidung habe er getragen. Darum müsse die Mindeststrafe von zwei Jahren "signifikant überschritten werden", so Mühlhoff. Der Angeklagte wie auch die Staatsanwaltschaft akzeptierten das Urteil. Damit ist es rechtskräftig.