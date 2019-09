Für Uwe Jacob, der direkt am neuen Königstuhl-Hotel (aufgenommen vom Bismarckplatz aus) seine Falknerei hat, ist der Neubau zu groß und zu hoch. Dieser Kritik schließt sich auch der Eigentümer seines Grundstücks, der Architekt Herbert Harth, an. Foto: Zoeltner

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Es mehren sich die Stimmen, die finden, das neue Königstuhl-Hotel sei überdimensioniert. Diesen Vorwurf hatte zunächst Uwe Jacob von der benachbarten Falknerei erhoben - und die Stadt sowie Bauherr Wolfgang Scheidtweiler hatten gekontert, der Bau werde so groß, wie er genehmigt wurde. Nun meldet sich der Altstädter Andreas Zoeltner zu Wort, dem man nachsagen kann, dass er in der Stadt einer der hartnäckigsten Denkmalschützer - wenn auch "nur" als Bürger -ist. Seiner Meinung nach passt der Neubau nicht in die Naturlandschaft - zumal auch einige alte Bäume dem Vorhaben weichen mussten.

Ins selbe Horn bläst auch Herbert Harth, der Eigentümer des Falknerei-Grundstücks. Seine Familie, zuletzt sein Bruder Peter, bewirtschafteten bis 2007 jahrzehntelang das alte Königstuhl-Hotel. Scheidtweiler beruft sich allerdings gern auf die Anregung Harths zur Gestaltung des Neubaus (insbesondere des - von der Stadt aus gesehenen - linken Anbaus): Der habe bereits 2015 angeregt, einen Teil des Altbaus abzureißen, um dem neuen Gebäude zu schöneren Proportionen (also einem größeren linken Anbau) zu verhelfen.

"Das stimmt so nicht", sagt Harth, der selbst in Amberg Architekt ist. Er bestätigt, dass er vor einigen Jahren Einspruch eingelegt hat - aber vor allem wegen "Licht, Luft und Sonne" für die Falknerei, deren Grundstück durch den Bau, der insgesamt 62 Zimmer und Tagungsräume für 200 Personen beherbergen soll, "deutlich eingeschränkt wird" (Harth). Er habe zudem geraten, dass der Neubau, der zu groß dimensioniert sei, wieder verkleinert werden müsse. "Das Baugesetzbuch ist bei solchen Außenanlagen sehr restriktiv", sagt Harth, der selbst viel Erfahrung mit Hotelbauten in freier Natur hat. "Es gibt einen Bestandsschutz für existierende Gebäude, die kann man auch um ein angemessenes Maß erweitern. Das ist Ermessenssache des Baurechtsamtes, normalerweise sind 20 bis 40 Prozent mehr in Ordnung. Aber was auf dem Königstuhl passiert, sind gleich 300 Prozent. Außerdem wurde das Grundstück zu 100 Prozent ausgenutzt, ohne Abstandsflächen. Meines Erachtens ist dieser Bau rechtswidrig."

Den Fehler sieht Harth weniger beim Architekten Scheidtweilers, sondern eher beim Baurechtsamt der Stadt: "Die Behörden müssten ein Gefühl haben für den Außenraum. Und irgendjemandem hätte auffallen müssen, dass das Gebäude, das anstelle des Altbaus entsteht, sogar vier Meter höher ist als vorher. Das äußere Erscheinungsbild ist zu massiv, das passt nicht in die Landschaft." Deswegen hält Harth das Vorgehen seines Pächters Jacob gerechtfertigt, nämlich die Rechtsgültigkeit der Baugenehmigung zu prüfen. Denn schon vor elf Jahren gab es ein Gerüst mit Schauplanen, die die Dimension des damals geplanten Neubaus zeigten: "Heute plant Scheidtweiler etwas ganz anderes."

Allerdings, eines will Harth auch nicht: das Königstuhl-Hotel verhindern: "Ich bin auch froh, dass nach jahrelangem Leerstand etwas passiert. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dort eine Ruine steht."