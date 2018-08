Von Thomas Seiler

Heidelberg-Ziegelhausen. Eines versichert Heimo Wissing fast gebetsmühlenartig: "Uns geht es nicht darum, das Alten- und Pflegeheim zu verhindern, sondern um eine vernünftige Bebauung des Adler-Gartens." Deshalb gründete er zusammen mit Sebastian Klassen, dem Inhaber des Einzelhandelsgeschäfts "Bio Basis" und der Postagentur in der Kleingemünder Straße, dem Architekten Hans Schubert, dem Schuhmacher Mohsen Hakami sowie den Seniorchefs der gleichnamigen sanitären Installations- und Heizungsbaufirma, Günter und Kurt Horn, eine Initiative, um die "überdimensionierte Bebauung des Adler-Gartens" zu verhindern und auf eine Gestaltung hinzuarbeiten, die "baulich und verkehrstechnisch in den Rahmen" passt. Sie sammelten schon über 200 Unterschriften gegen den Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und gaben diese jetzt beim Technischen Bürgeramt ab.

Entwurf des geplanten Seniorenpflegeheims in Heidelberg-Ziegelhausen. Grafik: SSV Architekten

"Die Gestaltung mit Flachdächern passt nicht in unser Ortsbild", moniert er die Planung. Er erinnert daran, dass in der Beschlussvorlage zu Beginn des Verfahrens "noch ein teilweiser Verzicht auf ein fünftes Geschoss diskutiert" wurde. Allerdings zeige die aktuelle Planung weiterhin diese Etage, wobei das Altenpflegeheim nur in den ersten drei unterkommen solle. Überrascht war die Initiative zudem, als sie erfuhr, dass die Investoren die ursprünglich geplanten 40 Stellplätze in der Tiefgarage für Personal, Bewohner und Besucher auf 30 reduzieren wollen. Nun glauben die Aktivisten, dass es verstärkt Parkplatzprobleme geben könnte.

Die Befürchtung, dass das Verkehrsaufkommen nicht mit der verkehrsberuhigten Zone der Kleingemünder Straße zu vereinbaren ist, teilt man mit dem Bezirksbeirat, der trotz Zustimmung seinen Unmut darüber äußerte. "Praktisch an der engsten Stelle der Kleingemünder Straße liegen die Zufahrt zum kleinen Wirtschaftshof und die bis an die Grenze vorgezogene Einfahrt der Tiefgarage", prognostiziert Wissing chaotische Verhältnisse. Denn über diese sensible Stelle laufe die gesamte Versorgung nicht nur für Wäsche, Küche und Krankenstation ab.

Man habe zudem auch nicht aus dem gescheiterten Projekt auf dem Gelände der Volksbank am östlichen Ende der Kleingemünder Straße gelernt, betont Wissing. Das immense Volumen der Gebäude habe damals eine positive Stimmung zum geplanten Seniorenpflegeheim verhindert.

Dass es anders gehen könnte, weiß Wissing als Anrainer des Adler-Areals. Ihm liegt nämlich die Bauvoranfrage der früheren Eigentümerin Marlies Fehsenmeier aus dem Jahr 2012 vor, die sich auf die Erweiterung des Bestands und einer weiteren Errichtung einer Wohnbebauung bezieht. Die Stadt stimmte damals einer Neubaufläche von jeweils 300 Quadratmetern für zwei Häuser mit maximal drei Vollgeschossen zu. Zudem wurden keine Flachdächer, sondern nur geneigte Satteldächer erlaubt. Ferner war eine Blickachse zum Neckar erwünscht, ebenso wollte man keinen Verbindungsbau zum Bestand, weil dieser als ortsprägendes Element hervorzuheben sei. "Das zählt alles nicht mehr", sagt Wissing. Er hat kein Verständnis für die städtische Kehrtwendung - jetzt werde das Volumen "zweieinhalbfach größer", auch wenn es damals nur um eine Wohnbebauung ging.