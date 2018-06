So könnte eine Videoüberwachung am Bismarckplatz aussehen - wie sie übrigens schon vor 15 Jahren gefordert wurde. Fotomontage: RNZ-Repro

Von Micha Hörnle

Nach den Vorfällen von Köln plant Oberbürgermeister Eckart Würzner eine Sicherheitsoffensive: Er will den Vorplatz des Hauptbahnhofes und den Bismarckplatz mit Kameras überwachen lassen. Außerdem regt er an, die Busse und Bahnen der RNV flächendeckend mit Videokameras nachzurüsten - bei den neuen Fahrzeugen ist das bereits Standard.

Zusätzlich fordert er vom Land, mehr Polizisten für Heidelberg zur Verfügung zu stellen, um für mehr Präsenz im Stadtbild zu sorgen. Auch die Stadt will mehr tun: Innerhalb eines Jahres wurde der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) von acht auf zwölf Mitarbeiter aufgestockt - in Kürze sollen es sogar 16 werden und schwerpunktmäßig abends und nachts eingesetzt werden.

Bereits um die Jahrtausendwende wurde über eine Videoüberwachung des Bismarckplatzes diskutiert, die Anregung kam damals von der Polizeigewerkschaft, da ihrer Meinung nach das Areal ein Angstraum sei. Stadtverwaltung und der damalige Polizeichef Bernd Schmalz waren dagegen: Hier sei kein Kriminalitätsschwerpunkt.

Tatsächlich war schon im Jahr 2000 der Bismarckplatz der Ort mit den meisten Straftaten, doch zieht man Schwarzfahren und anderswo begangene, aber hier festgestellte Delikte ab, waren nur 77 Straftaten auf dem Platz begangen worden, vor allem Diebstähle. Ob sich die Zahlen seitdem verändert haben, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen, man erhebe die Straftaten erst gesondert für den Bismarckplatz, um eine Grundlage für weitere Gespräche mit dem OB zu haben.

Auch in der Frage, was Polizeipräsident Thomas Köber von Würzners Videoplänen hält - schließlich müsste die Polizei dazu Personal abstellen -, gab sich sein Sprecher zurückhaltend: Es habe erst gestern Nachmittag ein erstes Gespräch mit Köber und Würzner gegeben.

Allerdings sind die rechtlichen Hürden für die Videoüberwachung hoch: Sie ist nur dann zulässig, wenn sich die Kriminalitätsbelastung an einem Ort "von der des Gemeindegebiets deutlich abhebt" und wenn "Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort auch künftig mit der Begehung von Straftaten zu rechnen ist", wie es in Paragraf 21 des Landespolizeigesetzes heißt. Die Entscheidung trifft die Polizei, bei einer Klage muss ein Richter beurteilen, ob die Grundlagen gegeben sind.

Und auch seit Köln hat sich an dieser Rechtslage nichts geändert. In Mannheim wurden 2001 unter dem damaligen Polizeidirektor Köber acht Apparate auf dem Marktplatz, dem Paradeplatz und dem Neckartor in Betrieb genommen, da sich dort eine offene Drogenszene gebildet hatte. Am Neujahrstag 2008 wurden die letzten vier Kameras abgeschaltet, nachdem die Straßenkriminalität um 70 Prozent gesunken war.

Schon vor 15 Jahren sprach sich der damalige Ordnungsamtsleiter Heiner Bernhard (heute OB in Weinheim) für mehr Polizeipräsenz statt Videotechnik aus. Deswegen gibt es auch vor Ort die Polizeiwache - zuerst als Container, seit 2004 als festes Häuschen; besetzt ist sie werktags von 12 bis 20 und samstags von 12 bis 18 Uhr - sofern die Beamten nicht auf Streife sind. Geht es nach Würzner, würden die Kameras vor allem dann abschrecken, wenn die Beamten sowieso nicht da sind - nämlich nachts.

Bei der RNV wiederum gibt es relativ wenig Bedarf für neu installierte Kameras: Schon jetzt seien alle Busse und mehr als die Hälfte der Straßenbahnen in Heidelberg mit dieser Technik ausgestattet. RNV-weit sollen in diesem Jahr 20 Fahrzeuge nachgerüstet werden; die Kosten pro Wagen oder Bahn liegen bei rund 15.000 Euro. Für die RNV lohnt sich das, so Sprecher Moritz Feier: "Das hat einen abschreckenden Effekt und trägt zur Aufklärung der Straftaten bei."