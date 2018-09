Von Sebastian Riemer

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hat einen flammenden Appell an die Stadt Heidelberg gerichtet. "Wir haben in dieser Stadt Liegenschaften in einer Größe, die wir angesichts der vielen Flüchtlinge, die zu uns kommen, nicht länger einfach leer stehen lassen können", sagte die Heidelberger Grünen-Landtagsabgeordnete gestern am Rande eines Pressetermins des Studierendenwerks in der studentischen Wohnanlage am Holbeinring.

"Ich halte es nur schwer aus, durch diese Stadt zu fahren und all die leeren Gebäude zu sehen, während Menschen auf der Straße schlafen." In dieser Notsituation, wie sie durch die aktuellen Flüchtlingszahlen entstanden sei, müsse man unbedingt darüber nachdenken, die ehemaligen US-Kasernen zugänglich zu machen. Keine Stadt in Baden-Württemberg habe Kapazitäten wie Heidelberg, so Bauer. "Ich weiß, dass das nicht einfach ist, dass die Gebäude auch ertüchtigt werden müssen - aber das ist zu schaffen." Gerade jetzt, wo der Winter nahe sei, sei es nicht zu verantworten, dass Menschen in Zelten schliefen, während eine Stadt wie Heidelberg solche Leerstände habe.

Konkret bezog sich die Ministerin auf Patrick Henry Village (PHV), wo aktuell bereits über 3000 Flüchtlinge in der sogenannten Bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle (BEA) wohnen: "Dort haben früher, als die US-Armee noch hier war, sechs- bis zehntausend Menschen gelebt." In der jetzigen Situation könnten auch dort deutlich mehr Menschen als bisher unterkommen.

Sie verstehe die Sorgen der lokalen Politik und der Bürger, sagte Bauer, und es habe legitime Kritik gegeben, die aber nun abgearbeitet werde: "Mittlerweile gibt es in PHV zehn Sozialarbeiter, und es werden weitere eingestellt." Mit der entsprechenden Organisation, Infrastruktur und Ausstattung könnte Heidelberg auch größere Flüchtlingszahlen verkraften. Die finanzielle Verantwortung hierfür liege beim Land. "Mein Eindruck ist, dass die große Mehrheit der Heidelberger sehr aufgeschlossen ist, diese Unterstützung von Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, mitzutragen."

Bauer äußerte sich auch zum Zeithorizont: Zwar gehe es nicht darum, "dass dort die nächsten 20 Jahre Flüchtlinge leben, sondern darum, auf die aktuelle Not zu reagieren". Zugleich betonte die Ministerin jedoch, dass es in PHV auch Probleme bereite, Personal für die kurzen Planungszeiträume zu gewinnen. "Wenn Sie einem Sozialarbeiter nur einen Halbjahresvertrag anbieten können, ist das schwierig." Die Perspektiven der BEA Heidelberg müssten daher längerfristig geplant werden. Damit stellt Bauer die offiziell noch immer gültigen Planungen infrage, gemäß derer die BEA Heidelberg nur bis April 2016 bestehen soll.

Oberbürgermeister Eckart Würzner reagierte empört auf den Vorstoß der Wissenschaftsministerin. "Das ist das völlig falsche Signal", sagte er gestern gegenüber der RNZ. "Es gab bislang die klare Zusage der Ministerin, dass nicht der Fehler gemacht wird, hier Großlager zu eröffnen, nur weil es freie Liegenschaften gibt." Er wolle in Heidelberg nicht von der grundsätzlichen Strategie der dezentralen Unterbringung abweichen, die für eine gute Integration so wichtig sei.

"Die Polizei ist ja mit der Situation in PHV jetzt schon überfordert, auch die vom Land eingestellten Sozialarbeiter reichen nicht aus", so Würzner. Zudem sei die Hilfsbereitschaft Heidelbergs bereits immens. "Wir leisten unseren Beitrag." Die Flüchtlinge müssten im Land fairer verteilt werden. Noch immer seien in Nordbaden mit Abstand die meisten Flüchtlinge im Rahmen der Erstaufnahme untergebracht. Viele Kommunen in Baden-Württemberg hätten durchaus noch Kapazitäten. Würzner nannte als Beispiel das schwäbische Sigmaringen. Dort sind in einer ehemaligen Bundeswehrkaserne, die vergleichbar ist mit Patrick Henry Village, aktuell "nur" 1200 Flüchtlinge untergebracht.