RNZ. Beim Entenrennen hat sich ein lebendes Exemplar unter die Gummitiere geschmuggelt, der Brückenaffe macht es sich auf Perkeos Schultern gemütlich und irgendwo radelt gar ein Clown vorbei und macht dabei Seifenblasen. Illustratorin und Autorin Kimberley Hoffman hat Heidelberg in ihrem neuen Wimmelbuch "Heidelberg wimmelt" porträtiert. Neben der gut bevölkerten Neckarwiese hat die Künstlerin das Schloss voller Touristen, den Zoo, den Weihnachtsmarkt und das Treiben im Märchenparadies auf dem Königsstuhl gezeichnet.

Im Märchenparadies stellt Hoffman am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, ihr Werk vor, jeweils von 14 bis 18 Uhr ist die Illustratorin vor Ort, zudem wird ein buntes Rahmenprogramm rund ums "Wimmeln" geboten: Während der Buchvorstellung haben Besucher die Möglichkeit, die Autorin kennenzulernen. Im Anschluss an die Signierstunde können sich Kinder als Wimmelfigur in eine postkartengroße Szene zeichnen lassen. Darüber hinaus wird ein kostenloser Wimmel-Workshop für Nachwuchszeichner angeboten. Da die Plätze begrenzt sind, wird empfohlen, sich über die Internetseite des Märchenparadieses anzumelden: www. maerchen-paradies.de.

Info: Kimberley Hoffman: "Heidelberg wimmelt", 10 Seiten, 14,90 Euro, Silberburg Verlag