Von Stefan Kern

Wie Don Quijote fühlt er sich nicht. Auch wenn sein Kampf schon an den Mann aus La Mancha und sein Gefecht gegen die Windmühlen erinnert. Denn Jörg Wacker hat es gegen die "Wildpinkler" in der Altstadt aufgenommen. Ein Problem, das so alt ist wie die Altstadt selbst, und bisher noch fast jeden Anwohner in die Verzweiflung trieb.

Neu ist nun, dass Wacker nicht einfach nur zum Telefon greift und das Ordnungsamt ruft oder sich die Nacht um die Ohren schlägt, um seine Fassade zu bewachen. Wacker ging ins Bauhaus, kaufte zwei Holzlatten und ein Stück gewellte Dachplatte und baute daraus eine mobile Toilette, die er direkt über einem Gulli platzierte. "Vielleicht nicht die ästhetischste Lösung aber es funktioniert einigermaßen." Vor rund einem halben Jahr zog Wacker mit seiner Familie in die Bussemergasse. Eine bewusste Entscheidung. Als Altstadtbewohner glaubten sie zu wissen, was auf sie zukäme. Doch die Sache mit den Pinklern in der Gasse sprengte dann doch jede Vorstellung. Vor allem am Wochenende scheint die Bussemergasse eine verlängerte Toilette der Unteren Straße zu sein. Verschärfend kommt hinzu, dass die Bussemergasse nicht wie andere Straßen jeden Morgen gereinigt wird, sondern erst montags. Als Gründe dafür werden von städtischer Seite Beschwerden von Anwohnern und der Denkmalschutz für die Pflasterung angeführt. Die Folge: "Am Wochenende ist es hier unerträglich. Überall Urin und dann auch noch Erbrochenes."

Die Nachbarn scheinen die Idee mit dem mobilen Klo übrigens zu begrüßen. Anders als die zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die das funktionierende Provisorium jetzt fotografierten und überhaupt nicht amüsiert erschienen.

Was jetzt passiert, ist noch nicht klar. Jedenfalls würde der Altstädter es begrüßen, wenn "allgemein verbindliche Lösungsansätze" von der Stadt kommen würden. Wichtig sei, dass mehrere mobile Klos in verschiedenen Gassen stünden. In anderen Städten, wie Basel oder Amsterdam, gebe es da sehr gute Erfahrungen mit kleinen mobilen Toiletten am Wochenende. Und eine Straßenreinigung in der Bussemergasse auch am Samstag- und Sonntagmorgen würde laut Wacker überall in der Gasse auf Zustimmung stoßen. "Muss ja nicht gleich um 6.30 Uhr morgens sein." Es gebe also Lösungen ganz jenseits von der Behauptung, dass in der Altstadt genügend Toiletten vorhanden seien.